В Мособлдуме обсудили планы по модернизации коммунальной инфраструктуры

Открывая заседание, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что «при поддержке президента и федеральных коллег Подмосковье сейчас реализует самую масштабную программу в стране, охватывающую всю систему жилищно-коммунального хозяйства. В рамках федерального, регионального и муниципального финансирования, а также концессионных соглашений, в общей сложности на это выделяется более 500 млрд. рублей».

Речь идет о ремонте котельных и центральных тепловых пунктов, а также теплосетей, водозаборных узлов, канализационных насосных станций, очистных сооружений и участков сетей водоснабжения и водоотведения.

«План по модернизации коммунальной инфраструктуры сформирован в перспективе до 2028 года. Только в рамках государственной программы мы должны модернизировать почти тысячу объектов теплоснабжения на общую сумму 92,3 миллиарда рублей. Кроме того, 329 объектов водоснабжения и 200 объектов водоотведения на сумму более 169 миллиардов рублей. В итоге перемены почувствуют миллионы людей», — подчеркнул Брынцалов.

Спикер Мособлдумы также напомнил, что в течение 2024 года региональный парламент провел шесть открытых трибун в муниципалитетах, в которых приняли участие жители 40 городских округов.

Обращение с отходами

Зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отметил, что в области есть еще одно важное для жителей направление. Это модернизация КПО — комплексов переработки отходов.

«У нас уже заработал первый мусороперерабатывающий завод, а в следующем году планируем запустить второй. Это тоже крайне важное направление. Сейчас мы ежедневно перерабатываем там 1200 тонн мусора. Вся мировая практика подтверждает, что это основное направление развития отрасли, поэтому мы будем продолжать двигаться в этом тренде», — подчеркнул Мурашов.

Из значимых проектов он отметил модернизацию контейнерных площадок. В прошлом году было модернизировано более 1000 площадок. В этом году до 15 июня (а возможно и раньше) планируется завершить работы еще на 600 площадках.

«Мы постоянно анализируем жалобы в ЦУРе и принимаем множество мер. В прошлом году закупили 150 мусоровозов, планируем и дальше обновлять парк. Рассматривали анализ жалоб в ЦУР, в целом наблюдается снижение жалоб на навалы мусора. Когда машины работают вовремя, есть водители, нормальные площадки и налажена диспетчеризация, жалоб становится значительно меньше», — сказал Мурашов.

«Что касается управления жилищным фондом, мы уделяем много времени и сил, чтобы выбор управляющих компаний проходил исключительно в электронном виде — через систему ГИС ЖКХ и мобильное приложение. Уже 1500 домов перешли на принятие решений в цифровом формате. Нужно объяснять людям, что такой способ голосования заслуживает доверия, что он гораздо эффективнее и прозрачнее других. Главное, что после выбора электронного формата принятия решений все дальнейшие вопросы по управлению домом можно решать в той же системе: тарифы, дополнительные услуги, установка фандоматов, шлагбаумов и т. д. Все это прозрачно и удобно», — добавил зампредседателя правительства.

Модернизация объектов теплоснабжения

О результатах и планах по модернизации объектов теплоснабжения рассказал министр энергетики Сергей Воропанов.

В рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы» в 2024 году выполнены работы на 164 объектах. Это 36 котельных, 65 БМК, 3 ЦТП и 185,4 км теплосетей.

В 2025 году планируются работы на 591 объекте — это 104 котельных, 75 БМК, 25 ЦТП, более 440 км теплосетей. «Эта цифра не окончательная, с учетом того, что по результатам завершения отопительного периода мы будем делать опрессовку, и количество объектов может быть увеличено».

Реализация программы в 2025 году затронет свыше 25 тыс. МКД и ИЖС, 8,3 тыс. социальных объектов. Улучшения затронут 4 млн. жителей.

План на 2026 год включает 203 объекта: 74 котельных, 43 БМК, 5 ЦТП, 54 км теплосетей.

В плане 2027 года предусмотрено 95 объектов: 35 котельных, 13 БМК, 17 ЦТП, 43,5 км теплосетей.

Реализация программы в 2026–2027 году затронет 1,8 млн. жителей (1,3 тыс. соцобъектов, 8,8 тыс. МКД/ИЖС).

Помимо госпрограммы, также утверждено 60 инвестиционных программ в 56 ресурсоснабжающих организациях. В их рамках в 2024 году введен 131 объект, это 53 котельных и ЦТП, реконструировано 24 км теплосетей.

В 2025 году в рамках инвестпрограмм запланирована модернизация 177 объектов, это 117 котельных и ЦТП, 30,5 км теплосетей.

В рамках концессионных соглашений в 2024 году реализовано 160 объектов. Отремонтировано и построено 234 котла, 95,7 км теплосетей. Самым крупным концессионером в области является «Газпром теплоэнерго», основные работы выполнены им.

В 2025 году в рамках концессий запланировано 108 объектов, это 210 котлов, 50,9 км теплосетей.

Реализация программы в рамках концессионных соглашений затронет в 2025 году более 250 тыс. жителей.

Дополнительные мероприятия по ремонтам предусмотрены программой «Газпром теплоэнерго Московской области». В 2024 году проведено 337 мероприятий, отремонтировано и построено 58 котлов, 22,3 км теплосетей.

В 2025 году «Газпром теплоэнерго» планирует провести 445 мероприятия, отремонтировать 119 котлов, 57,7 км теплосетей.

Московская область стала единственным в России пилотным регионом проекта «Электронная котельная». Датчиками температуры и давления в его рамках были оснащены 2,2 тыс. котельных. В результате аварийные работы сократились на 34%, а количество жалоб от жителей снизилось на 58%.

Модернизация водоснабжения и водоотведения

О том, что запланировано в Подмосковье по направлению водоснабжения и водоотведения рассказал Кирилл Григорьев, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Он начал с общих данных. С 2014 года реализовано 697 мероприятий на общую сумму — свыше 100 млрд. рублей.

В 2025 году к вводу запланировано 150 объектов на общую сумму 54,8 млрд. рублей. Это 51 водозаборный узел, 48 участков сетей водоснабжения, 14 очистных сооружений и КНС, а также 37 участков сетей водоотведения.

«Из этих 150 мероприятий — 45% практически приходится на 5 городских округов — Истру, Можайский, Одинцово, Коломну и Дмитровский. Это те муниципалитеты, в которых в этом году будут проведены основные работы и будет больше всего сдано объектов. На самом деле на сегодняшний день уже 12 объектов введено в эксплуатацию. Это 10 ВЗУ в Домодедово, Егорьевске, Чехове, Дмитрове и коллектор в Можайске. И большие очистные сооружения — Щелковские очистные сооружения», — перечислил Кирилл Григорьев.

В 2026–2028 годах запланировано модернизировать 454 объекта на общую сумму 237 млрд рублей из них: 153 ВЗУ, 102 участка сетей водоснабжения протяжённостью 588 километров, 102 участка сетей водоотведения протяжённостью 315 километров, 97 очистных сооружений и КНС.

В продолжении Кирилл Григорьев рассказал о том, что в регионе с 17 марта по 15 мая свою деятельность осуществляет штаб по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.

По его словам, критерии для объектов для включения их в госпрограмму: объект в собственности ОМСУ, износ оборудования свыше 60%, аварийное состояние сетей, несоответствие качества вырабатываемого ресурса нормативным требованиям, размер сети водоснабжения — свыше 100 мм, сети водоотведения — свыше 225 мм.

«На сегодняшний момент 34 муниципалитета уже посетили выездные рабочие группы, таких групп у нас было 4. Соответственно, предлагается включение 116 мероприятий. Это 37 объектов водоотведения — канализационные, насосные и очистные сооружения, 10 объектов водоснабжения и, соответственно, 44 и 80 километров сетей. 28 мероприятий мы выносим на научно-технический совет. Это на самом деле такая ключевая история, когда выбирается или технология, или алгоритм реализации того или иного мероприятия», — пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Также министерством ведется работа по созданию цифровой аварийной диспетчерской службы, чтобы объекты ВЗУ, насосные и канализационные станции, очистные сооружения могли автоматически формировать заявки абонентов, передавать бригадам и контролировать выполнение заявок.

Солнечногорск

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков рассказал о модернизации системы ЖКХ в округе.

В Солнечногорске уже в 2021 году было реализовано одно из первых концессионных соглашений в Московской области. К проекту присоединился партнер — «Газпром теплоэнерго». 2022 год стал подготовительным периодом, а 2023–2024 годы — началом инвестиционной программы.

Первая важная точка — котельная «Выстрел». Еще в феврале 2024 года она относилась к собственности министерства обороны. Эта котельная обеспечивает теплом около 9 тыс. человек, 7 социальных объектов и 47 многоквартирных домов. Ей более 50 лет, и ее нормативный срок эксплуатации давно истек. Губернатор дал поручение в 2024 году передать котельную в муниципальную собственность, чтобы к началу отопительного периода 2024–2025 годов провести ее полную реконструкцию.

Котельную «Выстрел» требовалось обновить полностью — оставить только стены, заменить все технологическое оборудование и изменить схему ее работы. Соответственно, тепловые сети также пришлось адаптировать под новый режим — это 38,8 километров сетей разного диаметра.

Эта сложная задача была выполнена. На котельной заменили все четыре котла, полностью обновили внутреннюю развязку, станцию химводоподготовки и насосное оборудование. Из старого остались только стены.

«Благодарен жителям, которые терпели неудобства весь летний период. Масштаб работ в микрорайоне „Выстрел“ трудно с чем-то сравнить — не осталось ни одной целой дороги, ни одного не перекопанного пешеходного перехода. Однако главную задачу мы выполнили. Это позволило завершить все работы до начала отопительного сезона. Сегодня эту тревожную точку на тепловой карте Московской области мы совместными усилиями устранили», — отметил глава.

Следующая точка — котельная в Менделеево, здесь также отмечалась крайняя изношенность сетей. Эти обстоятельства вынудили уже в 2023 году приступить к масштабной модернизации.

В 2023 году был заменен первый участок сетей, что позволило провести отопительные периоды 2023–2024 и 2024–2025 годов значительно спокойнее. При этом сама котельная, эксплуатирующаяся более 50 лет, требует полного обновления.

«Мы включились в государственную программу, и сейчас надежный партнер уже приступил к проектированию новой блочно-модульной котельной. Однако этот процесс требует времени, поэтому необходимо поддерживать работоспособность старой котельной. Благодаря включению в госпрограмму нам удалось заменить все теплообменники, провести капитальный ремонт двух котлов, а также полностью обновить систему автоматики на котельной. Это значительно стабилизировало работу в текущем отопительном сезоне», — рассказал Константин Михальков.

В 2025 году планируется завершить капитальный ремонт сетей водоснабжения, чтобы новая котельная, ввод которой намечен на конец 2025 года, сразу работала на обновленной инфраструктуре.

Также в рамках государственной программы ведутся работы на трех других объектах:

Котельная «Голубое» (охват — более 7 тыс. человек). В этом году подрядчик полностью заменит котловое оборудование, создаст необходимый резерв.

Котельная «Лыткино» (обслуживает около 400 человек). Эта угольная котельная, переданная от Минобороны, также полностью выработала ресурс. Здесь заменили всё котловое оборудование, трубную развязку, насосы и станцию химводоподготовки, оставив лишь стены здания. Главное достижение — возможность подачи горячей воды в 8 многоквартирных домов, в которых ранее были проблемы.

Котельная «Стеклозаводская» (охват — около 300 человек). Работы здесь продолжаются: в этом году будут завершены ремонт здания, монтаж станции химводоподготовки, насосного оборудования и нового котла.

Отдельного внимания заслуживает котельная в Миронцево. Включенная в программу обновления в прошлом году, она также была передана из структур министерства обороны в 2021 году и имеет крайнюю степень износа. При подготовке к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов здесь полностью заменили автоматику и практически все насосное оборудование. В текущем межотопительном сезоне планируется завершить работы, включая замену котлов.

В 2024 году здесь оперативно разместили четыре передвижные блочно-модульные котельные в качестве резерва. Они помогали догревать теплоноситель в критических ситуациях.

Планы по модернизации продолжаются как в рамках концессии, так и по государственным программам. «Сейчас мы переходим ко второму этапу — обновлению систем водоснабжения и водоотведения. В рамках концессионного соглашения в этом году завершатся работы по модернизации блочно-модульной котельной в Поварово (охват — около 4 тыс. человек). Уже в предстоящем отопительном сезоне жители ощутят повышение качества и надежности теплоснабжения».

«Благодаря поддержке губернатора мы были включены в дополнительную программу ремонтов „Газпром теплоэнерго“. В 2024–2025 годах она затронет 30 котельных».

В сфере водоснабжения в этом году завершаются масштабные работы на главном водозаборном узле — ВЗУ в Рекино-Кресты. Этот объект обеспечивает 30 тысяч человек, 8 социальных учреждений и 15 многоквартирных домов. Физический объем работ уже выполнен, сейчас ведется подключение систем к новой станции. Окончательное завершение работ планируется во втором квартале.

На сетях в мкр. ЦМИС износ превышал 90%, а потери были выше нормы. В рамках контракта уже заменен участок длиной 1,5 км, а в этом году запланирована замена еще 3 км сетей в плановом порядке. Это решит проблемы с давлением в системе для более чем 3 тыс. жителей.

Что касается водоотведения, ключевой объект — очистные сооружения в Осипово. Благодаря включению в федеральную программу, в октябре завершится их масштабная модернизация. Производительность объекта — 27 тысяч кубометров в сутки при нагрузке более 40 тысяч абонентов. Темпы работ достигли 5% в месяц, рисков по срокам не прогнозируется.

Воскресенск

Об итогах модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении качества предоставления коммунальных услуг на территории Воскресенска рассказал глава округа Александр Малкин.

В рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» с финансированием из муниципального и областного бюджетов в 2023–2024 годах проведены следующие мероприятия:

введены в эксплуатацию четыре станции водоподготовки на ВЗУ в мкр. Лопатинский, мкр. Фетровая Фабрика, д. Чемодурово, д. Михалево на общую сумму 73,2 млн. руб. Реализация мероприятий позволила обеспечить качественным водоснабжением 18,5 тыс. жителей;

заменено 4,1 км сетей водоснабжения в мкр. Лопатинский на сумму 138 млн. рублей. Охват жителей — 15 тыс. человек;

заменено 4,5 км сетей, установлено более 100 колодцев на сумму 24,3 млн. руб. в п. Цюрупы по ул. Нерская, 2-я Канатная и Канатная, д. Дворниково и с. Виноградово. Охват населения 2 тыс. человек.

«В ближайшие два года планируется установить еще 5 станций водоподготовки на ВЗУ в деревнях Золотово, Леоново, Губино, Знаменка, Елкино на сумму 54,4 млн. рублей», — добавил выступающий.

Что касается текущего периода — в 2025 году будут сделаны следующие участки:

от насосной станции по ул. Дивочкина, 47а до ул. Мичурина, д. 15;

от ул. Андреса, 45а до ул. Маркина, д. 28;

от ул. Куйбышева д. 47 В до ул. Советская д. 7;

от ул. Комсомольская д. 1 до ул. Комсомольская д. 11б.

Мероприятия охватывают 18,8 тыс. жителей Воскресенска.

Александр Малкин рассказал о том, что запланировано по водоотведению. Так, заключен муниципальный контракт на капремонт дюкера на дне реки Москва, который обслуживает 36 тыс. человек. Также проведены проектно-изыскательские работы на реконструкцию КНС на ул. Лермонтова, д. 7а на сумму 5,4 млн. рублей — на 2025 год запланированы строительно-монтажные работы.

«В рамках созданного в регионе штаба по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения на территории Воскресенска определены 17 объектов водоснабжения и водоотведения для включения в госпрограмму. В настоящее время ведется работа по подготовке документов. Ориентировочная стоимость — 1,6 млрд. рублей. Выполнение работ позволит улучшить качество предоставляемых услуг для более 100 тысяч человек», — отметил Александр Малкин.

Глава Воскресенска остановился на теме модернизации системы теплоснабжения — в округе в 2024 году в рамках заключенного концессионного соглашения проведена реконструкция и модернизация сетей общей протяженностью 12,4 км в микрорайонах Москворецкий, Лопатинский, Фетровая фабрика и в городе Белоозерский.

В 2025 году планируются к завершению работы по замене трубопроводов, переврезке потребителей и благоустройству. Завершаются работы по строительству 7 блочно-модульных котельных: № 3 в мкр. Лопатинский, в д. Степанщино, в Виноградово, двух в центральной части Воскресенска и двух в Золотово.

В рамках производственной программы заменены участки трубопроводов общей протяженностью 7,2 км, произведен капремонт котлов, подогревателей и насосного оборудования на котельных в г. Белоозерский, мкр. Цемгигант на ул. Мичурина, в мкр. Москворецкий на ул. Рабочая.

«В рамках исполнения условий Концессионного соглашения ООО „Газпром теплоэнерго МО“ в 2025 году запланирована реализация 19 мероприятий, в том числе: строительство 3 турбогенераторных установок, реконструкция 1 котельной, реконструкция и модернизация 11,6 км сетей. В рамках производственной программы планируется ремонт котлов, подогревателей и насосного оборудования на котельных в с. Барановское, мкр. Новлянский квартал, Центральную часть города, мкр. Цемгигант, Москворецкий квартал, п. Хорлово, с. Ашитково, г. Белоозерский», — перечислил глава Воскресенска.

Также в округе реализовывается региональная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов — на 2023–2025 годы запланировано 243 МКД по 906 видам работ.

В 2024 году выполнено 44 МКД по 75 видам работ, в 2025 году планируется отремонтировать 198 МКД по 829 видам работ. Будет выполнена масштабная программа по замене внутренних инженерных сетей, кровель и фасадов, установке индивидуальных тепловых пунктов.

Подольск

О реализации госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в Подольске рассказал первый заместитель главы округа Александр Мамлай.

Система теплоснабжения округа представляет собой большой живой механизм, а это: 13 теплоснабжающих организаций, в обслуживании которых находится 95 котельных, 52 центральных тепловых пункта. Общая протяженность сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории округа составляет 423,4 км.

С 2024 года в рамках масштабной программы модернизации теплового хозяйства были выполнены мероприятия по замене более 17 километров тепловых сетей, из которых 12,1 километр по краткосрочным контрактам.

«Помимо этого, продолжаются работы по долгосрочным контрактам. Так, в части тепловых сетей до конца прошлого года по ним было уложено более 5 километров, что составило более 50% от общей протяженности по контрактам. На сегодняшний день выполнение составляет уже 87%. В период проведения работ по модернизации сетей создаются большие неудобства для жителей, связанные с разрытиями. Поэтому для нас было очень важно предусмотреть своевременное благоустройство поврежденных участков», — отметил Мамлай.

В округе также продолжается работа по модернизации котельных. С прошлого года в реконструкции находятся 3 крупные котельные, которые подают ресурс более 50 тыс. жителей.

«Котельную на улице Победы при поддержке Министерства энергетики Московской области мы собрали практически с нуля. Были полностью заменены 4 котла на более мощные, а также все остальное оборудование котельной. Учитывая, что все основные работы, за исключением отделочных, были закончены в сентябре прошлого года, это позволило нам зайти в отопительный период полностью на новом оборудовании. Помимо этого, данную котельную мы закольцевали с двумя другими котельными в мкр. Шепчинки», — сказал выступающий.

На котельной на ул. Ульяновых была произведена замена старого котла, выполнена замена тепломеханического, сетевого и запорно-регулирующего оборудования, а также замена газового хозяйства. Котельная также была запущена и уже испытана в текущем отопительном сезоне. Также продолжается капремонт котельной в мкр. Климовск на улице Заводской, на которой уже установлен новый летний котел, отремонтирован один основной зимний котел, смонтирована новая коллекторная группа внутри здания.

Подводя общий итог по реализации мероприятий госпрограммы, Александр Мамлай подчеркнул, что в 2025 году будут проведены работы по реконструкции и капитальному ремонту сетей теплоснабжения общей протяженностью 23,7 км. На сегодняшний день уже выполнено 11,8 км сетей, что составляет 49% от общей протяженности.

По всем заключенным контрактам по модернизации сетей теплоснабжения:

до сентября 2025 года завершим работы по СМР;

до ноября 2025 года будут выполнены работы по благоустройству.

«И уже как результат этой масштабной работы можно констатировать тот факт, что на территории Подольска количество технологических инцидентов при пуске тепла в 2024 году снизилось: на 60% по подаче теплоэнергии и на 50% по подаче горячего водоснабжения, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. По итогу ставим себе задачу своевременно реализовать все мероприятия для бесперебойного и качественного теплоснабжения жителей нашего городского округа», — закончил доклад выступающий.

Подводя итоги заседания, Игорь Брынцалов отметил, что в «области запущена большая программа, которая позволит обновить котельные, тепло — и водоснабжение. Это касается 60% жителей Подмосковья. Состав участников сегодня позволил ответить на многие из поступивших вопросов. Оставшиеся вопросы проработаем и по ним тоже дадим обратную связь. Кроме этого, профильный комитет Московской областной Думы запланировал ряд „кустовых совещаний“ в городских округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.