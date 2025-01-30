В Мособлдуме обсудили меры по повышению качества транспортного обслуживания

Открыл заседание председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он напомнил, что «в ноябре 2023 года мы уже встречались в таком широком формате. Важно было изменить сложившуюся ситуацию с автобусными перевозками в микрорайонах ряда городских округов. Тогда встреча позволила выявить болевые точки и по ним принять конкретные решения».

Игорь Брынцалов отметил, что основная цель мероприятия — «получить от жителей разных городских округов обратную связь, узнать, что работает, а где нужны дополнительные решения».

«В настоящее время подмосковная маршрутная сеть — это более 67 тысяч километров, около 2 тысяч маршрутов. Больше всего пассажиров волнуют: нарушение графика, необходимость появления нового или изменение старого маршрута, нехватка автобусов на маршруте и их состояние», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

«При этом мы видим положительную динамику — количество жалоб в прошлом году, по сравнению с 2023-м, снизилось на 17%. Это результат той работы, которая была проведена за последний год. Так, в 2024-м дополнительными транспортными связями было обеспечено более 100 населенных пунктов. Организовано 22 новых маршрута, в основном до железнодорожных станций и станций МЦД. На десятках маршрутов изменены схемы движения автобусов, на сотнях — скорректировано время отправления, а также интервалы. Губернатор неоднократно подчеркивал, что также важно обеспечитькомфорт и безопасность пассажиров», — отметил Игорь Брынцалов.

Вице-губернатор Московской области Владимир Локтев подчеркнул, что «на сегодняшний день транспорту уделяется особое внимание. Мы внимательно следим за социологией и за тем, что происходит в транспортной сфере. На сегодняшний день мы наблюдаем активное снижение жалоб по сравнению с прошлым годом. Мы уже видим, что количество поступивших жалоб за январь оказалось в два раза меньше, чем было раньше».

«В прошлом году наш перевозчик «Мострансавто» фактически стал монополистом на рынке. У него 90% маршрутов, которые он на сегодняшний день обслуживает. Принятие решения об усилении тех или иных маршрутов, особенно в новых жилых комплексах, происходит оперативно, процесс курируется Министерством. Свободные автобусы перенаправляются на нужные маршруты», — подчеркнул Владимир Локтев

Общественный транспорт Московской области

О том, что сделано в 2024 году и о дальнейших планах подробно рассказал заместитель председателя Правительства Московской области Алексей Гержик.

Транспортная сеть в 2024 году:

Протяженность — 67,3 км;

Количество перевозчиков — 118;

Количество маршрутов — 1937;

Количество автобусов — 7,9 тыс.;

Пассажиропоток — 797,8 млн.

По итогам 2024 года установлено 22 новых маршрута, в основном до станций ж/д и МЦД. Изменены схемы 138 маршрутов, в том числе, чтобы максимально удобно подвозить пассажиров к МЦД. Параллельно закрыты неэффективные, невостребованные маршруты. Оптимизировано 92 маршрута, чтобы усилить наиболее востребованные направления. В итоге в 2024 году обеспечено дополнительными транспортными связями 100 населенных пунктов.

«Когда запустился МЦД, необходимо было перестраивать маршрутную сеть, чтобы обеспечить удобный доступ к станциям. При этом учитывались несколько критериев, чтобы путь был короче и доступнее», — подчеркнул Алексей Гержик.

Он отметил, что работа по оптимизации маршрутной сети будет продолжена в дальнейшем. «Мы отслеживаем изменения, когда вводятся новые жилые комплексы, строятся социальные объекты, изменяются расписания электропоездов. Открываются новые станции МЦД, проводятся ремонты на дорогах и мостах, все это требует корректировки работы общественного транспорта», — сказал Гержик.

Например, в Серпухове был расширен маршрут от станции. Он был продлен, в него были добавлены новые остановки, что обеспечило транспортное сообщение для жителей семи населенных пунктов с социальными объектами.

В 2024 году парк обновился на 1035 автобусов, до середины февраля планируется выпуск ещё 69 автобусов большого класса.

Важное изменение произошло в кадровой политике. Была увеличена заработная плата водителей, а также слесарей. За год штат водителей в Подмосковье увеличился на 775 человек. Водители получают разовую премию 50 тыс. рублей при трудоустройстве. Иногородним водителям два раза в год компенсируется стоимость проезда до 10 тыс. рублей.

В Подмосковье существенно увеличился пассажиропоток. С 2019 года он увеличился на 80 млн и за 2024 год составил почти 800 млн 46% поездок совершено по социальным картам.

«У нас большие планы. Это интеграция с Москвой на смежных маршрутах. Наша задача — перераспределить освободившиеся автобусы на работу в первую очередь со станциями МЦД. Москва берет на себя маршруты, которые едут из области в Москву, а мы усиливаем подвоз к станциям МЦД, где необходимо обеспечить большее количество автобусов.

Также в развитии станций МЦД мы начинаем большую программу по обустройству удобных транспортно-пересадочных узлов. В первую очередь это касается общественного транспорта. Вместе с Москвой мы будем развивать всю инфраструктуру станций ТПУ, чтобы пассажиры могли на общественном транспорте приехать, пересесть на МЦД. Также необходимо создать стоянки, чтобы каждый мог оставить машину и забрать ее, когда вернется на МЦД», — добавил Алексей Гержик.

Общественный транспорт Балашихи

Глава Городского округа Балашиха Сергей Юров рассказал о транспортной сети в округе.

Городской округ был выбран для обсуждения, поскольку Балашиха — крупнейший муниципалитет Подмосковья. В Балашихе проживает по официальной переписи 560 тысяч жителей. Округ граничит с Москвой, через него проходят три трассы: две федеральные и одна региональная — Горьковское шоссе, Носовихинское шоссе и Щелковское шоссе. С прошлого года открыта новая платная трасса М-12.

Всего протяженность автомобильных дорог в Балашихе составляет 573 километра. В городском округе работает 80 маршрутов общественного транспорта. При этом, учитывая значительную маятниковую миграцию, порядка 130 тыс. человек ежедневно ездят в Москву на работу. Половина маршрутов — смежные межрегиональные, которыми пользуются жители для того, чтобы добираться до станций метро.

На территории Балашихи расположено 9 железнодорожных станций, из которых 5 входят в систему МЦД.

Отдельно Сергей Юров рассказал, что сейчас в округе начинается реализация целого ряда значимых мероприятий, включая реконструкцию Носовихинского шоссе и ряда дорог в Железнодорожном, что позволит обеспечить транспортную доступность к Носовихинскому шоссе и связь с новой платной трассой М-12 и платной трассой ЮЛА. «Это принципиально важно для нас, так как обеспечит важную хорду по улице Керамической и комфортный выезд для жителей нашего города на современные платные дороги, что снимет напряженность».

Важным элементом является строительство путепровода вместо железнодорожного переезда на Восточное шоссе. На текущий момент уже ведется проектирование, и в ближайшее время начнутся работы по строительству.

Остается нерешенным вопрос съезда на М-12 с Новомилетского шоссе. «Это принципиально важно для работы общественного транспорта и жителей города, а также для индустриальных парков, расположенных в этом районе. Проект съезда заложен в планировки дороги М-12. Правительство области проводит соответствующую работу с коллегами из Росавтодора. Решение этого вопроса позволит существенно улучшить транспортную ситуацию в городе», — рассказал Сергей Юров.

Второе направление, также требующее внимания — Щелковское шоссе. Рассматривались предложения по прокладке дублера, в том числе через центр Балашихи. В прошлом году, по поручению Губернатора Московской области, это решение было остановлено, и теперь рассматриваются альтернативные варианты, прежде всего расширение трассы.

«Решение проблемы Щелковского шоссе может идти поэтапно. Сегодня мы совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассматриваем ряд локальных мероприятий, которые позволят убрать узкие места на Щелковском шоссе и существенно увеличить его пропускную способность», — подчеркнул Сергей Юров.

«Одно из этих мероприятий в интересах жителей микрорайона Алексеевская Роща было уже реализовано в 2024 году. Это дополнительный съезд с локальным расширением Щелковского шоссе. На этом участке имеются еще ряд узких моментов: пересечение с улицей Звездной, пересечение с Балашихинским шоссе, выезд из Балашихи, а также мост через реку Пехорка. Здесь мы с коллегами отрабатываем конкретные мероприятия для решения транспортных проблем без значительных работ по реконструкции Щелковского шоссе».

Отдельно Сергей Юров рассказал про транспортное обслуживание.

На территории Балашихи функционирует 80 маршрутов, 45 из которых муниципальные, а 35 межмуниципальные смежные региональные маршруты. «Мы активно поддерживаем политику перехода на единого перевозчика. Взаимодействуем с «Мострансавто». В прошлом году благодаря этой работе удалось решить ряд важных вопросов».

На начало 2024 года около 90% обращений от жителей города касались коммерческих перевозчиков. Маршруты были переданы в «Мострансавто». Скорректировали маршруты, исключив дублирование. Параллельно с этим решались вопросы по корректировке маршрутной сети в связи с открытием станции МЦД.

Сергей Юров также рассказал о ряде небольших, но важных мероприятий, которые позволили существенно улучшить качество обслуживания. Это пилотные проекты совместно с Минтрансом, которые были реализованы в прошлом году. В частности, микрорайон Новое Измайлово обеспечен прямым маршрутом, который фактически не заходит в микрорайон, разворачивается на Горьковском шоссе и сразу едет к метро. Время подъезда сократилось на 20 минут и время ожидания до 5-7 минут.

Еще одно направление, это микрорайон Алексеевская Роща на севере Балашихи. Здесь было проведено локальное мероприятие по реконструкции Щёлковского шоссе, обеспечен съезд в микрорайон, а также расширена улица внутри него. Это позволило запустить автобусы большого класса.

Еще одним важным мероприятием является проект, который реализуется совместно с МТДИ. Это адаптивные светофоры на одной из ключевых магистралей, которая соединяет Щелковское шоссе и шоссе Энтузиастов. В 2024 году переоборудовано 4 светофора, а в этом году завершится работа над всеми 9 светофорами. Это позволит создать «зеленую волну» и обеспечить бесперебойную работу, прежде всего общественного транспорта.

Кроме того, основные работы на станции «Железнодорожная» должны быть завершены до конца 2025 года, и уже в 2026 году МЦД будет полностью запущен одновременно с реконструкцией станции.

На текущий момент остаются два важных вопроса, о которых говорят жители города. Во-первых, это включение ветки от Реутова в единую тарифную политику МЦД-4. «Этот вопрос не раз поднимался и обсуждался с коллегами из Минтранса и Департаментом транспорта Москвы. Уверен, что необходимо продолжить прорабатывать данный вопрос, чтобы жители могли воспользоваться инфраструктурой как частью МЦД-4. Во-вторых, речь идет о продлении ветки от станции „Железнодорожная“ до микрорайона Авиаторов, что включено в программу развития центрального транспортного узла на 2031–2035 годы. Нам нужно прорабатывать вопросы и сдвигать сроки на более краткосрочные перспективы».

Общественный транспорт Мытищ

Первый заместитель Главы городского округа Мытищи Олег Сотник рассказал о транспортной сети округа.

Маршрутная сеть городского округа Мытищи имеет протяженность 595 километров, включает 29 муниципальных маршрутов регулярных перевозок. В обслуживании задействовано 204 единицы транспортных средств, среди которых имеются как большие, так и средние. Средний пассажиропоток за 2024 год составил 21 млн. человек, а ежедневная перевозка пассажиров достигла 76 тыс. человек.

Численность населения городского округа Мытищи на сегодняшний день составляет 318 тыс. человек, при этом прирост за год — около 9 тыс. человек.

В округе регулярно проводятся мероприятия в формате круглых столов. Вопросы, рассматриваемые на этих круглых столах, в основном касаются оборудования для маломобильных групп населения, закупки подвижного состава с низким полом, оснащения остановок электронными цифровыми табло и аудиоинформацией.

Также идет активное взаимодействие с РЖД. Важной проблемой остаются сосульки на железнодорожных переходах, а также частые неисправности лифтов и устройств для подъёма маломобильных граждан. Однако эта проблема находится под контролем.

«Существуют так называемые выездные администрации, которые работают два раза в месяц, встречаясь с жителями и прорабатывая их вопросы. При необходимости мы выезжаем на место вместе с заявителями, анализируем проблематику и стремимся максимально быстро решить эти вопросы. Если решить проблему сразу не удаётся, жителю сообщают сроки, и мы продолжаем информировать его о ходе решения вопроса», — рассказал Олег Сотник.

Одной из проблем стало ограничение движения общественного транспорта вблизи остановок Беляниново с запуском Мытищинской хорды. Жители ранее привыкли к определённым маршрутам, но после запуска хорды схема движения изменилась. «Нам удалось внести изменения в проект и перенести остановочные пункты так, чтобы жителям было удобно и комфортно добираться до дома или работы», — сказал Сотник.

«Мы модернизировали дорожную сеть, что позволило существенно снизить нагрузку на дороги. В результате автобусы стали ходить по расписанию, и количество нареканий со стороны жителей значительно уменьшилось», — рассказал Олег Сотник.

Предложения от Общественной палаты

Председатель комиссии по развитию транспортной инфраструктуры и дорог Общественной палаты Московской области Александр Шатов отметил, что «год за годом мы видим качественные улучшения транспортной и дорожной инфраструктуры Московской области: строятся новые дороги, расширяются транспортные развязки, закупаются новые автобусы, ведутся работы на железнодорожных переездах, вводятся новые электропоезда. При этом мы видим, что существует большое количество социальных льгот».

«Тем не менее, существует ряд проблем, связанных с работой общественного транспорта, такие как: недостаток автобусных остановок на важных маршрутах, отмена социально значимых маршрутов, отсутствие пешеходных переходов, неполадки в работе светофоров и проблемы, связанные с оплатой проезда. Эти проблемы уже неоднократно поднимались в обращениях жителей в Общественную палату».

Александр Шатов предложил наделить статусом членов Общественной палаты, которые участвуют в выездных мероприятиях на транспорте, для того, чтобы они могли прямо на месте разбираться с проблемами. «Это позволило бы существенно разгрузить ведомства, при этом никакой дополнительной финансовой нагрузки на бюджет это не несет», — отметил Шатов.

Во время открытой трибуны велась прямая трансляция на телеканале «360» и в социальных сетях парламента, в ходе которой жители также могли задавать свои вопросы.

«На часть ответили сразу, остальные обязательно проработаем и дадим обратную связь. Кроме того, проведем кустовые совещания в муниципалитетах», — добавил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Посмотреть запись открытой трибуны можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.