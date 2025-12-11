В Мособлдуме наградили работодателей в сфере содействия занятости ветеранов

В здании регионального парламента прошла церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Помощь участникам специальной военной операции, членам их семей — это очень важное дело для всех нас. Но, конечно же, важна и тема возвращения и последующей адаптации участников СВО в мирной жизни. Мы убеждены и уверены, что Победа будет обязательно за нами. И после — тема трудоустройства и социализации наших героев будет набирать все большую актуальность. Мы активно стараемся совершенствовать законодательную базу, которая касается вопросов трудоустройства ветеранов боевых действий. Мы первыми в стране приняли ряд законов, которыми ввели квотирование рабочих мест для этой категории граждан. И продолжаем совершенствовать наше законодательство, вводя нормы, которые позволяют гарантированно получать эти рабочие места», — отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Конкурс, как добавил депутат, еще одно направление в этой важной работе. И, как председатель конкурсной комиссии, рассказал о нем подробнее. По словам Андрея Голубева, жюри рассмотрело 31 материал. В совокупности во всех организациях-конкурсантах числятся 906 ветеранов боевых действий, включая 60 инвалидов, для которых созданы действительно образцовые условия: достойная зарплата, большие пакеты льгот, насыщенная культурная и профессионально-образовательная работа.

«По итогам работы нашей рабочей комиссии мы будем выходить с инициативой в региональный парламент, чтобы сделать этот конкурс традиционным», — заметил Андрей Голубев.

В рамках тожественного собрания выступили члены конкурсной комиссии. И первым слова благодарности в адрес присутствующих работодателей сказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан.

«Для нас очень ценно ваше содействие в этой части. Как показывает наша история, Победа куется не только на фронте, но и в тылу. И очень важно, чтобы все гражданские лица, все мы поддерживали тех, кто сегодня на передовой отстаивает интересы нашей страны. Огромное спасибо за деятельное участие, за искреннюю поддержку», — сказал Мальцан.

Также, подчеркнул Андрей Голубев, конкурс не состоялся бы без поддержки Центра занятости населения Подмосковья. Поэтому он передал слово директору этой организации Светлане Скородумовой.

«Сегодня мы показали, что трудоустройство участников СВО и членов их семей — это возможно и интересно для работодателя. Они с удовольствием адаптируются внутри коллектива, и коллектив адаптируется к этой категории граждан. Поэтому для нас это только старт. И мы, как кадровый центр, планируем на следующий год еще больше проектов. Желаю всем удачи и успехов», — сказала она.

В своем выступлении председатель Московского областного объединения организаций профсоюзов Валентина Кабанова отметила высокую роль профсоюзных организаций в вопросах поддержки участников СВО.

«Профсоюзы провели очень большую работу. Мне приятно отметить, что во всех организациях, которые сегодня будут получать награды, есть профсоюзные комитеты. И их председатели внесли неоценимый вклад в дополнение коллективного договора, для того, чтобы все вопросы, которые волнуют участников СВО, были учтены и решены. За это коллегам благодарна», — подчеркнула Валентина Кабанова.

В рамках церемонии награждения победители и лауреаты конкурса были отмечены дипломами. Организациям, занявшим второе и первое место — вручили памятные подарки.

Победа в конкурсе согласно региональному законодательству дает организациям право на присвоение статуса ответственного субъекта предпринимательской деятельности в Московской области.

Победителями стали:

1 место — АО «МОСТРАНСАВТО» (29 набранных баллов);

2 место — АО «Научно-производственное объединение «Прибор» имени С. С. Голембиовского» (28 набранных баллов);

2 место — АО Акционерное общество «Научно производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» — 2 место (28 набранных баллов);

3 место — Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта (27 набранных баллов);

3 место — АО «ГосМКБ »Радуга» им. А. Я. Березняка» (27 набранных баллов);

3 место — АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» (27 набранных баллов);

3 место — ПАО «Авиационная корпорация «Рубин» (27 набранных баллов).

Лауреатами конкурса стали:

ООО «ЭкоЛайф» — «За комплексность в подходе к трудоустройству ветеранов боевых действий»;

МУП «УЭ» — «За индивидуальный подход к трудоустройству и адаптации на рабочем месте ветеранов боевых действий»;

АО «НПО Лавочкина» — «За сохранение памяти о работниках предприятия-ветеранах боевых действий, отдавших жизнь при исполнении воинского долга»;

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» — «За регулярную и последовательную работу по социально-трудовой интеграции ветеранов боевых действий»;

«Военно-промышленная корпорация «Научно производственное объединение машиностроения» — «За создание образцовой системы корпоративной социальной поддержки работников из числа ветеранов боевых действий».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.