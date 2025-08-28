В Электростали прошло выездное расширенное заседание комитета Мособлдумы

сегодня в 14:19

В Электростали в стенах обновленного зала Центральной городской библиотеки имени К. Г. Паустовского состоялось выездное расширенное заседание комитета Московской областной думы. Мероприятие, посвященное актуальным вопросам трансформации сферы культуры Подмосковья, собрало представителей власти, экспертов и руководителей культурных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основными темами для обсуждения стали ключевые аспекты модернизации культурной отрасли региона: кадровое обеспечение, цифровизация и развитие инфраструктуры.

В рамках мероприятия глава г. о. Электросталь Инна Юрьевна Волкова рассказала присутствующим о трансформации сферы культуры в городском округе. В заседании также принял участие первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Николаевич Дядьков, который представил доклад о цифровой трансформации отрасли.

В рамках мероприятия состоялся предметный и конструктивный диалог. Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего развития культурной среды, модернизации действующих учреждений и успешной реализации перспективных проектов в различных муниципалитетах региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.