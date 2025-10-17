В дорожной отрасли Подмосковья трудятся более 8,5 тыс человек

В России в третье воскресенье октября отмечают День работников дорожного хозяйства. На сегодняшний день в отрасли дорожного хозяйства региона трудятся более 8,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Труд работников данной отрасли — основа развития Подмосковья, залог комфорта передвижения жителей нашего региона. Благодаря их профессионализму и преданности делу реализуются масштабные проекты: строятся новые магистрали, реконструируются мосты и путепроводы, создается современная транспортная инфраструктура», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер регионального парламента также рассказал о том, какие проекты реализуются в Московской области в 2025 году.

«В настоящий момент в Подмосковье ведется строительство и реконструкция 54 дорог и восьми путепроводов. Так, продолжаются работы на Южно-Лыткаринской автодороге, Каширском шоссе и региональной трассе в объезд Коломны. Также возводятся путепроводы через ж/д пути в Наро-Фоминском, Одинцовском, Красногорском и других округах», — перечислил Игорь Брынцалов.

Кроме того, он добавил, «что касается ремонта — в этом году он проведен на более чем 1400 дорогах протяженностью свыше 1,4 тысячи километров. Работы продолжаются. Всего в 2025 году запланировано отремонтировать порядка 1500 дорог протяженностью более 1,5 тысячи километров».

В День работников дорожного хозяйства спикер регионального парламента пожелал всем, кто трудится в данной сфере «чтобы все запланированные проекты реализовывались в срок, а результаты — по достоинству оценивались жителями области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.