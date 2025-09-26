В детсадах Московской области работают 33,5 тыс воспитателей

В России ежегодно 27 сентября отмечают день работников дошкольного образования. Сегодня в дошкольных образовательных организациях Московской области работают 33,5 тыс. воспитателей, чьи добрые руки и любящие сердца ежедневно совершают маленькие чудеса, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В этот день мы выражаем искреннюю признательность тем, кому доверяем самое дорогое — своих детей. Воспитатели — наставники, которые помогают малышам делать первые шаги в познании огромного окружающего мира: учат дружить, творить и верить в себя», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, на сегодняшний день в дошкольных образовательных организациях Московской области работают 33,5 тыс. воспитателей.

«Мы прекрасно понимаем, насколько ответственна и требовательна ваша миссия. Именно поэтому на законодательном уровне в Подмосковье для воспитателей предусмотрены дополнительные меры поддержки», — добавил Игорь Брынцалов.

Меры поддержки для воспитателей в Московской области

Выплата молодым специалистам

Выплата в размере 150 тыс. рублей выпускникам ссузов и вузов, приступившим к работе в качестве педагога.

Выплачивается в два этапа:

50 тыс. рублей при приеме на работу;

100 тыс. рублей — по окончании второго года работы в образовательной организации.

Доплаты

С 2022 года установлены ежемесячные доплаты за напряженный труд педагогическим работникам дошкольного образования:

руководителям муниципальных детских садов, педагогическим работникам в муниципальных детских садах и дошкольных группах школ — 5 тыс. рублей;

младшим воспитателям (помощникам воспитателей) в детских садах и дошкольных группах школ — 2 500 рублей.

Выплата молодым работникам

С 2025 года установлена выплата 3 тыс. рублей молодым работникам, которые трудоустроились в качестве педагога на последнем курсе колледжа или после третьего курса в вузе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.