В бюджете Подмосковья запланировано почти 30 млрд на меры соцподдержки бойцов СВО

Порядка 30 млрд рублей запланировано в бюджете Московской области на предоставление различных выплат участникам СВО и их семьям. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Одним из важнейших направлений расходов в проекте бюджета региона остается предоставление мер социальной поддержки нашим бойцам и их семьям. На выплаты предусмотрено порядка 30 млрд рублей», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«При этом, помимо уже действующих мер, мы постоянно работаем над их расширением, советуясь с самими ребятами, с их семьями в ходе встреч с депутатами «Единой России», и вводим новые. Как пример — мы приняли закон, в соответствии с которым с начала 2025 года участники СВО, удостоенные звания Героя РФ или награжденные государственными орденами за участие в СВО и имеющие статус ветерана боевых действий, могут получить выплату 500 тыс. рублей взамен земельного участка. На эти цели мы предусмотрели в проекте бюджета на 2026 год порядка 750 млн рублей», — рассказал Игорь Брынцалов.

«Всего в регионе доступно более 30 мер поддержки участников СВО и их семей. Помимо различных выплат, это также дополнительные льготы, помощь в переобучении, трудоустройстве, реабилитация и другие. Депутаты продолжат работу по данному направлению, будут встречаться с участниками СВО, и, при необходимости, будем вводить и дополнительные меры», — добавил спикер Мособлдумы.

Ознакомиться со всеми региональными мерами поддержки участников СВО и их семей можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.