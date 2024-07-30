В аптеках Подмосковья обслужено 4,7 млн рецептов на льготные лекарства

Для отдельных категорий граждан в Московской области предусмотрена мера социальной поддержки в виде обеспечения лекарствами на льготных условиях, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«На сегодняшний день правом на получение льготных лекарств в Московской области обладают свыше 700 тысяч человек», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В федеральный регистр граждан включены более 262,9 тыс. человек, в региональный — порядка 438,6 тыс. человек.

«В 2024 году на обеспечение жителей Московской области льготными лекарствами выделено порядка 23 млрд рублей», — привел данные спикер Мособлдумы.

Из этих средств: 19,7 млрд рублей — средства бюджета Московской области; 3,2 млрд рублей — средства бюджета Российской Федерации.

«Нам важно, чтобы все наши жители могли получить льготные лекарства своевременно. Для этого в аптеках проводится постоянный мониторинг наличия необходимых препаратов с помощью единой региональной информационной системы. Кроме того, осуществляется мониторинг обращений наших жителей по вопросам наличия или закупки того или иного лекарственного препарата», — рассказал Игорь Брынцалов.

Всего за этот год обслужено более 4,7 млн льготных рецептов на общую сумму 16,5 млрд рублей. Оформлено порядка 5,5 млн рецептов.

Рецепты на льготные лекарства

Рецепты на получение льготных лекарств в Московской области оформляются в электронном виде. Сделать это можно на приеме у врача или с помощью телемедицинской консультации.

На онлайн-приеме лечащий врач продлит или скорректирует электронный рецепт, а пациенту, чтобы получить лекарственный препарат, достаточно будет назвать свои данные сотруднику аптеки государственной сети «Мособлмедсервис».

Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.