В 2026 году в Подмосковье диспансеризацию пройдут 3,5 млн человек

В 2026 году в Московской области планируют провести диспансеризацию для порядка 3,5 миллиона жителей. На эти цели выделено около 11,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В 2026 году в Подмосковье расширена программа диспансеризации. Жители региона могут бесплатно пройти обследование для раннего выявления заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Для граждан с 18 до 40 лет предусмотрено однократное определение уровня липопротеида в крови, а липидный профиль будет оцениваться у лиц с 18 до 39 лет раз в шесть лет, у старше 40 лет — раз в три года.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что ранняя диагностика позволяет начать лечение на начальной стадии. В 2025 году диспансеризацию прошли свыше 2,5 миллиона человек. Обследование доступно застрахованным по ОМС: с 18 до 39 лет — раз в три года, с 40 лет — ежегодно.

Программа включает анкетирование, антропометрию, лабораторные и инструментальные исследования, такие как измерение давления, ЭКГ, флюорография, маммография для женщин старше 39 лет, клинический анализ крови. После получения результатов проводится прием у терапевта, который определяет группу здоровья и при необходимости направляет на второй этап обследования или к профильным специалистам.

Переболевшие COVID-19 могут пройти углубленную диспансеризацию. В 2025 году такую услугу получили более 473 тысяч человек. Для молодежи предусмотрены осмотры у уролога и гинеколога, в прошлом году ими воспользовались свыше 720 тысяч человек.

Для тех, кому не положена диспансеризация, доступен профилактический медосмотр. В 2025 году его прошли около 650 тысяч взрослых и более 1,3 миллиона несовершеннолетних.

Записаться на обследование можно через электронную регистратуру, в медорганизации по месту обслуживания, по телефону 122 или через чат-бота Дениса. Летом пройти диспансеризацию можно в парках без предварительной записи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.