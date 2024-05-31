Улучшение учета потребления коммунальных ресурсов в домах обсудили в Подмосковье

Под председательством руководителя комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игоря Коханого провели семинар-совещание на тему «Совершенствование учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах», в котором принял участие депутат Мособлдумы Марк Черемисов, сообщает пресс-служба депутата.

Среди участников также были: представители центральных исполнительных органов Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Более 250 лиц приняли участие в режиме ВКС.

Совещание состоялось по поручению председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова по итогам расширенного заседания комитета на тему «Совершенствование расчетов за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирных домах».

Обсудили лучшие практики внедрения в муниципальных образованиях Московской области аппаратно-программных комплексов автоматизированного учета коммунальных ресурсов, как наиболее эффективный способ. Он поможет минимизировать переплату жителей при расчетах за ЖКХ.

«На каждом подобном мероприятии мы стараемся рассмотреть вопросы с разных сторон. В этом как раз помогает коллективное мышление. Именно совместная работа помогает увидеть незакрытые вопросы и многогранность решений для улучшения ситуации. Мы стараемся на благо жителей родного Подмосковья!» — добавил депутат Мособлдумы Марк Черемисов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.