Три новые школы на 3,5 тыс мест откроются в Ленинском округе к 1 сентября

Новые образовательные объекты построены по народной программе «Единой России» в деревне Коробово, поселке Мисайлово и поселке Развилка Ленинского округа. Готовность школ проверил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Первая точка визита — школа на 1100 учеников в деревне Коробово, ЖК «Горки парк». Сейчас здесь завершается уборка помещений. В учреждении предусмотрены кабинеты специалистов, мастерские, библиотека, пищеблок, медицинский кабинет. Центральным пространством стал актовый зал площадью более 400 кв. м. На территории оборудовали спортивные площадки и зоны для занятий на свежем воздухе.

Готовится к открытию и школа в поселке Мисайлово, ЖК «Пригород Лесное». Здесь к инспекции присоединилась депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ленинского округа Татьяна Ершова. Новый корпус образовательного центра «Старт» рассчитан на 1 100 мест. Учебный процесс организован при поддержке Фонда развития Физтех-школ и школы программирования «Алгоритмика».

Третьим объектом стала школа в ЖК «Римский» поселка Развилка на 1350 учеников. К проверке присоединились первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Радченко и депутат фракции Татьяна Бондаренко. В строительстве задействовано почти 300 специалистов. Основные отделочные работы завершены, подрядчик выполняет финальные штрихи.

Владимир Жук отметил, что все образовательные учреждения округа прошли проверку на соответствие требованиям безопасности, санитарным нормам, качеству питания и обеспеченности учебными материалами.

«1 сентября в Ленинском округе за парты сядут более 45 тыс. школьников, среди них почти 5 тыс. первоклассников. И к этому Дню знаний мы открываем сразу три новые современные школы — в Коробове, Мисайлово и Развилке, рассчитанные почти на 3 600 мест. В каждой школе предусмотрены просторные спортивные и актовые залы, лаборатории, медиатеки, комфортные зоны отдыха, созданы условия для детей с особыми потребностями. А в Мисайлово, например, в новом корпусе образовательного центра «Старт» ребята смогут изучать олимпиадную математику, технологии виртуальной реальности и искусственный интеллект. И мы развиваем не только инфраструктуру, но и педагогический потенциал. В этом году в школы округа придут работать 196 новых учителей, из них 49 — молодые специалисты», — сообщил Владимир Жук.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.