Три новые поликлиники откроются в Люберцах в 2026 году

Три современных учреждения — в поселке Октябрьский, ЖК «Люберецкий» и ЖК «Томилино парк» — возводятся по народной программе «Единой России» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

Один из ключевых объектов — поликлиника в Октябрьском. Учреждение рассчитано на 500 посещений в смену — 350 взрослых и 150 детей. Недавно туда завезли первые тяжелые комплексы, включая компьютерный томограф.

«В поликлинике формируется штат — около 130 медицинских сотрудников. Будут принимать терапевты, педиатры, хирурги, кардиологи, офтальмологи, ЛОР-врачи, травматологи-ортопеды, инфекционисты. Мы открываем физиотерапевтическое отделение, эндоскопическую и функциональную диагностику. Появятся новые направления — стоматология, урология, ЛФК. Пациентам будут доступны КТ, МРТ, рентген, УЗИ экспертного класса, маммография и другие исследования», — рассказала депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Лидия Антонова.

Поликлиника сможет обслуживать более 28 тыс. жителей Октябрьского и еще около 16 тыс. человек из близлежащих населенных пунктов — Мирного, Верхнего Мячково, Сельца, Островцов и Михнево.

Также в Люберцах завершается строительство еще одного объекта — поликлиники в ЖК «Люберецкий» на улице Юности, дом № 8.

Как рассказал глава Люберец Владимир Волков, в 9-этажном здании будет располагаться взрослое и детское отделения. Объект находится в высокой степени готовности — специалисты приступили к благоустройству территории, завершают фасад, внутренние отделочные работы, устройство сетей, завозят и монтируют медоборудование.

«Для взрослого населения предусмотрены физиотерапевтическое, консультативно-врачебное и акушерско-гинекологическое отделения. А также процедурный блок, кабинеты функциональной и лучевой диагностики. Маленькие пациенты смогут воспользоваться консультативно-врачебным отделением, процедурным блоком, кабинетами функциональной диагностики, а также рентгенодиагностическими и флюорографическими кабинетами», — сообщил Владимир Волков.

Вместе с поликлиниками в Октябрьском и ЖК «Люберецкий» в 2026 году откроется и еще одно медучреждение — поликлиника в ЖК «Томилино парк» на 540 посещений в смену.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов ранее сообщил, что всего в 2026 году в Подмосковье запланировано строительство 7 новых объектов здравоохранения — четырех поликлиник и трех подстанций скорой помощи. В 2025 году из запланированных 15 объектов здравоохранения 8 уже введены в эксплуатацию, до конца года планируется завершить работы еще на 7 объектах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.