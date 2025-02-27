Свыше 850 жителей Подмосковья обеспечены долговременным уходом

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел выездное заседание, в ходе которого обсудил вопросы трудоустройства отдельных категорий граждан, а также меры поддержки инвалидов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Андрей Голубев подчеркнул, что Мособлдума уделяет особое внимание теме поддержки инвалидов.

Заместитель начальника управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов министерства социального развития Московской области Алла Моисеева рассказала о программах, которые реализуются в Подмосковье.

Система долговременного ухода

С 2023 года в Московской области реализуется проект долговременного ухода в рамках национального проекта «Демография». Он направлен на поддержку пожилых людей, инвалидов, а также участников специальной военной операции.

Проект социальной помощи предлагает людям, которые испытывают трудности с самообслуживанием и передвижением, но хотят оставаться в привычной комфортной обстановке, возможность получать профессиональный уход на дому. Помощь могут оказывать как родственники, прошедшие специальное обучение, так и сотрудники социальных служб, в зависимости от конкретной ситуации в семье.

В пилотном режиме система долговременного ухода реализуется в городских округах:

Воскресенск — 200 чел.;

Егорьевск — 200 чел.;

Мытищи — 100 чел.;

Долгопрудный — 55 чел.;

Лобня — 47 чел.;

Кашира — 13 чел.;

Орехово-Зуево — 198 чел.;

Ступино — 43 чел.

Таким образом, всего на обслуживании находится 856 человек. Из них — 11 участников СВО.

Помощь в рамках долговременного ухода оказывают 687 помощников, из которых 370 — родственники. В 2024 году более 1,5 тысячи человек прошли обучение в школах ухода.

Благодаря реализации проекта частота госпитализаций снизилась на 23%. А количество вызовов скорой помощи сократилось на 15%. Кроме этого, частота обращений за первичной санитарной помощью сократилась в 5 раз.

Подать заявление на получение долговременного ухода можно на регпортале госуслуг.

Комплексная реабилитация детей-инвалидов

С 2025 года Московская область в числе 6 регионов вошла в пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

В его рамках все основные и сопутствующие услуги по реабилитации детей-инвалидов предоставляются комплексно и на основании электронного сертификата.

Планируется, что участниками проекта станут 1 670 человек. Бюджет составляет 133 млн рублей.

Пилотными учреждениями проекта стали 9 реабилитационных организаций. В частности, это социальный центр «Балашихинский», социальный центр «Коломенский», РЦ «Огонек» (Электросталь).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.