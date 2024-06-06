Свыше 70 тыс детей отдохнут в лагерях дневного пребывания в Подмосковье

Для младших школьников наступила пора летних каникул. В Московской области для них доступно дневное пребывание в лагерях, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Каждый год родители учащихся особенно начальной школы сталкиваются с проблемой — куда в летние каникулы определить детей. Не у всех, к сожалению, могут прийти на помощь бабушки и дедушки, да и дома одного ребенка не оставишь, опасно. Выручают в таких случаях лагеря дневного пребывания, которые среди жителей Подмосковья пользуются большим спросом. В этом году в регионе будут работать более 980 лагерей, в которых с пользой проведут досуг не менее 72 тысяч детей», — рассказала председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Она добавила, что на базе школ к открытию готовятся 946 лагерей с общим охватом более 69 тыс. ребят, на базе организаций дополнительного образования детей — 21 лагерь с охватом более 1,7 тыс. детей, на базе иных организаций — учреждений культуры, спорта — 16 лагерей с охватом более 1,5 тыс. детей.

Планируется, что лагеря будут работать в 3 смены: с 10 июня по 9 июля, с 15 июля по 12 августа и с 1 по 29 августа.

«620 лагерей будут работать по выбранному профилю — больше всего, 164 из них, по направлению «Орлята России», 84 — по направлению БДД, 83 — со спортивным уклоном и 71 — по направлению Российского движения детей и молодежи «Движение первых», — подчеркнула Линара Самединова.

По словам депутата, работать с детьми в каникулярный период будут более 13 тыс. работников сферы организации отдыха и оздоровления детей, в том числе более 9 тыс. педагогических работников и свыше тысячи вожатых.

«Также в 2024 году в 100 общеобразовательных организациях Подмосковья для учащихся со 2 по 8 класс и десятиклассников реализуется проект «Умные каникулы». Мероприятия в проекте проводятся по 5 трекам: патриотический, интеллектуальный, общественно-активный, культурный, спортивный», — сказала Самединова.

Проект продлится с 8 по 29 июня с планируемым охватом участников — 85,5 тыс. ребят.

«Объем финансирования в 2024 году составляет 150 млн рублей, по 1,5 млн рублей на одну организацию для стимулирующих выплат педагогическим работникам за интенсивность работы, и на организацию экскурсий, посещения театров, музеев и других выездных мероприятий со школьниками», — в завершении добавила Самединова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.