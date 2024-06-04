Свыше 300 млн потратят на благоустройство веломаршрутов в Подмосковье в этом году

Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый заявил, что для того, чтобы жителям было комфортно и интересно проводить свой досуг за рулем велосипеда, в Подмосковье ведется работа по развитию велосипедной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В 2024 году на эти цели предусмотрено более 300 миллионов рублей. Будет обустроена «Дубнинская кругосветка», которая соединит парки и достопримечательности города в единое пространство. А также маршрут в Одинцово от микрорайона Трехгорка через вход в парк культуры имени Ларисы Лазутиной», — уточнил Коханый.

По его словам, Подмосковье обладает большим туристическим потенциалом, а велосипедные маршруты могут стать одним из способов знакомства с регионом.

Интересные веломаршруты в Подмосковье

Окрестности Звенигорода

Один из самых живописных веломаршрутов Подмосковья находится в Звенигороде. Эти места часто называют «подмосковной Швейцарией».

Этот маршрут подойдет опытным велосипедистам, его длина — 41 километр. Время в пути составит больше трех часов. По дороге можно будет насладиться красотой подмосковной природы и отдохнуть от городских каменных пейзажей.

Начинается маршрут в деревне Барвиха. Путь будет пролегать по берегам Москвы-реки через село Петрово-Дальнее и деревню Пальцы к жемчужине городского округа — Саввино-Сторожевскому монастырю.

«Клин звучит»

Путешествие начинается с вокзала. Маршрут проходит по исторической части города с его главными достопримечательностями. Затем велодорожка постепенно уходит с городских маршрутов в живописные парки с набережными и завершается у жемчужины города — музея П. И. Чайковского.

«Один день в Серпухове»

Начинается путешествие на Привокзальной площади, у скульптуры «Всадники». Затем на улице Ворошилова можно будет рассмотреть граффити «Павлин». Именно эта птица является символом Серпухова. Также стоит обратить внимание на скульптурную композицию «Ярмарка», и таким образом добраться до одной из главных городских достопримечательностей — Серпуховского историко-художественного музея.

Дмитров — Перемилово

Маршрут начинается из самого центра города — музея-заповедника «Дмитровский кремль». Там обязательно стоит посмотреть Успенский собор начала XVI века, Елизаветинскую церковь и комплекс Присутственных мест. Дальше путь пролегает через Советскую площадь, памятник В. И. Ленину и Дмитровскую Центральную Межпоселенческую библиотеку к парку «Березовая роща». Заканчивается маршрут у Егорьевских ворот.

Долгопрудный

Начало маршрута — у церкви Иконы Казанской Божьей матери. Далее путь идет через парк на Молодежной улице и парк Мысово в Юсуповский сквер. Рядом расположена церковь Спаса Нерукотворного Образа. Завершается поездка в Центральном парке Долгопрудного.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.