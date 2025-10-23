Старосты Подмосковья отмечают свой профессиональный праздник

23 октября в Подмосковье отмечают свой праздник сельские старосты — в этом году в третий раз. Закон об учреждении новой праздничной даты в регионе был принят депутатами Мособлдумы 18 мая 2023 года, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Подмосковье на сегодняшний день свою деятельность осуществляют свыше 3 тысяч старост. Наибольшее их количество — в городских округах Сергиево-Посадский, Истра, Клин, Наро-Фоминский, Ступино и Талдомский.

«Подмосковье — лидер по работе с сельскими старостами относительно других субъектов. Развитию института мы уделяем много внимания — за последние годы приняли ряд законов в этом направлении. Теперь наши старосты имеют удостоверение и знак. Также в сходах по выборам старост могут участвовать жители, которые не прописаны, но имеют недвижимость в собственности в том или ином сельском населенном пункте. И мы не останавливаемся на этом. На ближайшей думе планируем принять закон, который закрепит статус советов старост при главах. Благодаря этому органу самоуправления удастся координировать деятельность и выстроить эффективное взаимодействие с администрацией», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Парламентарий добавил, что в ряде муниципалитетов старост поддерживают и на местном уровне — оплачивают им проезд, мобильную связь и канцелярию. Кроме того, в рамках конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области» для них была установлена специальная номинация, а позже — учрежден отдельный конкурс «Лучший староста сельского населенного пункта».

По итогам конкурса 2024 года, которые подводили летом 2025-го, лучшей признана Галина Криштуфекова, староста деревни Шелково городского округа Ступино. Она работает с девизом: «Я хочу объединить всех жителей воедино, чтобы жить в мире, добре и согласии. Когда мы вместе — это сила».

Галина Григорьевна стала старостой в 2017 году, за год до того, как деревня отметила свой 500-летний юбилей. Сегодня в Шелково 6 улиц, 119 домовладений, в которых проживают 450 человек.

«Я здесь родилась. Я коренной житель деревни. Когда-то я себе сказала, что выйду на пенсию и сделаю Шелково самой лучшей деревней в Ступинском районе. То, что и получилось. Здесь не было ничего — ни дороги, ни фонарей. Уже, будучи старостой, я поставила себе еще одну задачу — соединить всех жителей воедино и вместе сделать деревню комфортной для проживания всех нас. Ведь староста должен в первую очередь любить людей, любить свой родной край. Если такие качества есть — тогда, у него все получается. Староста — это не должность и не профессия, это призвание, работа от сердца», — поделилась Галина Криштуфекова.

За 8 лет при активном участии Галины Григорьевны сделано многое. Заасфальтирована дорога протяженностью 1,4 км, установлено 17 уличных фонарей, создана современная контейнерная площадка, расчищен природный пруд и два муниципальных колодца. Кроме того, отремонтирован памятник погибшим воинам — выложена брусчатка, покрашено ограждение. А в 2021 году, в преддверие Дня Победы, при поддержке жителей деревни был установлен и новый постамент. Это место стало главной площадкой для проведения патриотических мероприятий.

«Большое внимание уделяю подрастающему поколению. Наши дети должны воспитываться в духе патриотизма. Мы проводим День памяти и скорби в Великой Отечественной войне, а также День Победы. В это время у памятника погибшим воинам собираются мальчишки и девчонки, а также люди старшего поколения, дети войны — у меня их 14 человек. Старшие рассказывают детям о войне. Проводится викторина. Ребята выступают, читают стихи. Наша задача — чтобы дети знали и чтили историю своей страны», — подчеркнула Галина Криштуфекова.

Немаловажным достижением Галина считает дружбу с расположенным по соседству элитным коттеджным поселком — благодаря чему детям из Шелково разрешено пользоваться инфраструктурой на территории загородного комплекса.

«Когда коттеджный поселок появился, моей задачей было — не допустить войны. И, надо отметить, это у нас получилось, мы дружим и помогаем друг другу. Самое главное, что наши дети, а их достаточно много, могут в любое время посещать на соседней территории детские площадки и спортивные тренажеры», — сказала Галина Криштуфекова.

Галина Григорьевна дружит и с администрацией — ее там всегда ждут с новыми идеями и предложениями.

«Мы работаем в тесном контакте, очень ладим. Потому что подходить к любому проблемному вопросу нужно всегда грамотно — не надо требовать „сделать сейчас и сию минуту“, нужно понимать, что бюджет не резиновый, и нужно иметь терпение. И помимо того, что требовать, нужно и самим с жителями что-то делать. И когда работа ведется совместно, как у нас, — все вопросы быстрее решаются. Ногами топать точно не надо», — поделилась опытом она.

Но самое главное — она дружна с теми, кто ее окружает. Жители Шелково своей старосте за все благодарны — и всегда готовы в ответ на ее добрые дела отвечать тем же.

«Я честно скажу, что после прихода нашей старосты деревня просто расцвела. Не было ни дорог нормальных, ни освещения, ни покоса никакого не было. Все зарастало бурьяном. Как бы мы не пытались каждый индивидуально что-то делать, у нас ничего не получалось. А сейчас вы только посмотрите, какая красота вокруг. Мы при первом ее зове бежим, а когда нам плохо — она бежит», — отметил житель Шелково Александр Брюхов.

В честь Галины Григорьевны даже сочиняют стихи.

«Как в Шелкове все прекрасно, кругом блеск и чистота, наша староста Галина взяла ношу на себя. День и ночь она в заботах, постоянно вся в делах. Очень много здесь работы, здесь не каждому под стать», — зачитал стихотворение представитель старшего поколения деревни Александр Сладких.

Галина Григорьевна — человек скромный. Она призналась, что ничего не смогла бы без своей самой главной группы поддержки: «У меня замечательная дружная семья — необыкновенная умница дочь, зять, три внука. У меня прекрасные сестра и брат. И мы все вместе живем одной семьей. Дочь Екатерина и зять Василий — мои главные помощники. Без них я просто никуда, потому что поддержка должна не только быть со стороны жителей, но и со стороны семьи».

В преддверии праздника Галина Криштуфекова поздравила своих коллег — старост Московской области — и пожелала им «здоровья, удачи в нелегком труде, хороших и благодарных жителей, мирного неба над головой».

По мнению губернатора региона Андрея Воробьева, издавна староста был самым уважаемым человеком на селе.

«И сегодня их мнение имеет вес, им доверяют люди. Ответственные, чуткие, они держат руку на пульсе, оперативно реагируют на сложные ситуации», — сказал глава региона.

Он также подчеркнул, что правительство совместно с депутатским корпусом и главами территорий будет поддерживать институт сельских старост и укреплять местное самоуправление.