Соцработники Подмосковья могут оформить «подъемные» 150 тыс рублей

Работники учреждений социального обслуживания Московской области, которые трудоустроились после окончания СПО и ВУЗа, смогут получить «подъемные» 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Такой закон Мособлдума приняла летом. Аналогичная мера поддержки предоставляется нашим молодым педагогам и уже успешно себя зарекомендовала. Нам важно привлекать молодежь в наши учреждения соцоблуживания. На выплату молодым специалистам в 2024 году предусмотрено финансирование в объеме 5,4 млн. рублей. Планируется, что в первый год ее получат более 100 человек и свыше 160 — во второй год. Мы рассчитываем, что благодаря этой мере к нам трудоустроятся новые сотрудники», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Размер выплаты молодым специалистам

50 тысяч рублей — при поступлении на работу;

100 тысяч рублей — по окончании второго года работы.

Кто может получить

Выпускники образовательных организаций, приступившие к трудовой деятельности в организации социального обслуживания не менее чем на 1 полную ставку на должностях:

Помощник по уходу;

Медицинская сестра;

Врач-психиатр;

Врач-терапевт;

Врач-педиатр;

Инструктор по лечебной физкультуре;

Психолог;

Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере;

Логопед;

Младший воспитатель;

Мастер производственного обучения, преподаватель.

Выплата предусмотрена для тех, кто трудоустроился:

В год окончания СПО или ВУЗа;

В год окончания профессиональной переподготовки;

После прохождения военной службы в течение 3 месяцев;

Участники СВО — в течение года после возвращения с фронта;

После окончания периода ухода за ребенком в течение 3 месяцев.

Как получить выплату

Необходимо в течение 20 дней со дня поступления на работу подать заявление руководителю организации в произвольной форме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.