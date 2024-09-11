Соцработники Подмосковья могут оформить «подъемные» 150 тыс рублей
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Работники учреждений социального обслуживания Московской области, которые трудоустроились после окончания СПО и ВУЗа, смогут получить «подъемные» 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Такой закон Мособлдума приняла летом. Аналогичная мера поддержки предоставляется нашим молодым педагогам и уже успешно себя зарекомендовала. Нам важно привлекать молодежь в наши учреждения соцоблуживания. На выплату молодым специалистам в 2024 году предусмотрено финансирование в объеме 5,4 млн. рублей. Планируется, что в первый год ее получат более 100 человек и свыше 160 — во второй год. Мы рассчитываем, что благодаря этой мере к нам трудоустроятся новые сотрудники», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Размер выплаты молодым специалистам
- 50 тысяч рублей — при поступлении на работу;
- 100 тысяч рублей — по окончании второго года работы.
Кто может получить
Выпускники образовательных организаций, приступившие к трудовой деятельности в организации социального обслуживания не менее чем на 1 полную ставку на должностях:
- Помощник по уходу;
- Медицинская сестра;
- Врач-психиатр;
- Врач-терапевт;
- Врач-педиатр;
- Инструктор по лечебной физкультуре;
- Психолог;
- Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере;
- Логопед;
- Младший воспитатель;
- Мастер производственного обучения, преподаватель.
Выплата предусмотрена для тех, кто трудоустроился:
- В год окончания СПО или ВУЗа;
- В год окончания профессиональной переподготовки;
- После прохождения военной службы в течение 3 месяцев;
- Участники СВО — в течение года после возвращения с фронта;
- После окончания периода ухода за ребенком в течение 3 месяцев.
Как получить выплату
Необходимо в течение 20 дней со дня поступления на работу подать заявление руководителю организации в произвольной форме.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.
«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.