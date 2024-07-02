Игорь Брынцалов принял участие в праздновании 110-летия академика Челомея

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 110-летию со дня рождения академика Владимира Николаевича Челомея. Мероприятие состоялось на территории АО «ВПК «НПО машиностроения», создателем и первым руководителем которого и был Владимир Николаевич. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Праздник также посетили главы городских округов Реутов — Филипп Науменко, Балашиха — Сергей Юров, Ленинский — Станислав Каторов, представители предприятий-партнеров «НПО машиностроения», родственники академика.

Сегодня вспоминали поистине выдающегося ученого с мировым именем в области механики и процессов управления, конструктора авиационной, ракетной и ракетно-космической техники. Именно под руководством Челомея была разработана первая в мире орбитальная пилотируемая станция, а в начале 60-х годов — комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами. И это далеко не все его заслуги.

«Гений своего времени, настоящий патриот — он внес огромный вклад в науку и промышленность. Владимир Николаевич стремился сделать все для того, чтобы наша страна была сильной и независимой. Под его руководством создавались комплексы и системы сразу в трех направлениях: с крылатыми ракетами, баллистическими ракетами и космическими аппаратами. Благодаря таким уникальным людям как он наше Отечество было и остается под надежной защитой», — отметил Брынцалов.

Мероприятие началось с возложения цветов к бюсту Владимира Николаевича, память о нем почтили минутой молчания.

Далее участники встречи проследовали на открытие экспозиции отреставрированных автомобилей академика. Служебным у него был самый красивый советский автомобиль — «Чайка» ГАЗ-13. Также было представлено личное средство передвижения — Mercedes-Benz.

«Данный автомобиль был приобретен Владимиром Николаевичем в 70-х годах и использовался им до декабря 1984 года. Автомобиль восстановлен и поставлен на ход», — рассказал присутствующим представитель автомобильного холдинга-реставратора автомобилей Челомея Алексей Акимов.

Гости мероприятия посетили цех термовакуумных испытаний, где осмотрели выставку образцов ракетной техники, и основные зоны музея истории достижений предприятия — мемориальный кабинет-музей Челомея, где до сегодняшних дней сохранена обстановка середины прошлого века, когда зарождались проекты первых космических систем и ракет-носителей. И 2 зала памяти ученого, которые открыли сегодня, к 110-летию со дня его рождения.

Мероприятие продолжилось торжественной частью. На предприятии чествовали тех, кто по стопам Владимира Николаевича Челомея продолжал и продолжает по сей день начатое им важное дело. Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов особо отметил работу нынешнего руководителя генерального директора, генерального конструктора Александра Леонова, а в его лице и весь большой коллектив — сегодня он насчитывает около 4,5 тысячи человек.

«Вы укрепляете оборонный потенциал страны, развиваете национальные программы по освоению космического пространства. Вы наращиваете сотрудничество в военно-технической сфере с дружественными государствами. Это особенно необходимо в непростое время, когда враг кружит у наших границ. Как сказал наш президент, Россия может рассчитывать только на свою военную технику: «Нам никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст». Мы должны быть сильными, смелыми, быть на шаг впереди во всем», — подчеркнул спикер регионального парламента.

Брынцалов пожелал руководству и сотрудникам предприятия продолжать научный поиск, творческой удачи и новых побед на благо Отечества. И в завершении своего выступления вручил награды Московской областной думы.

В рамках торжественной части состоялось награждение лауреатов премии имени академика Челомея — отмечены работы, которые отражают традиции и дух, привитые в свое время коллективу Владимиром Николаевичем.

«Премия вручается не за абстрактную науку, а за прикладные достижения — основными критериями при отборе являлись актуальность для государства, важность для предприятия, готовность внедрения. То есть абсолютно практические задачи», — сказал заместитель генерального директора предприятия Андрей Горяев.

Особенную атмосферу праздника сегодня создавали творческие номера от талантливых коллективов и музыкальных исполнителей Реутова.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.