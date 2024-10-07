Председатель Мособлдумы Брынцалов проверил работу нового детсада в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Балашиха Сергей Юров ознакомились с работой нового детского сада на 250 мест в микрорайоне Ольгино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Трехэтажное здание на Главной улице, 31, площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, рассчитано на 10 групп детей от полутора до семи лет, в том числе две ясельные группы. В детском саду есть музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, прачечная, помещение для дополнительного образования и методический кабинет. Рядом с новым зданием завершено благоустройство территории с павильонами и зонами для прогулок.

«Здесь нам удалось реализовать хороший проект. Просторные спортзал и актовый залы, оригинальные детские площадки и павильоны на воздухе. Дети комфортно себя чувствуют в таких условиях. Теперь главное обеспечить детям дошкольное образование», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Детский сад в микрорайоне Ольгино стал одним из десяти детских садов Подмосковья, возведение которых проходило по региональной программе строительства объектов социальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.