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Порядка 295 млн рублей выделено на развитие наукоградов Подмосковья в 2024 г

В Московской области 9 июня отмечается день наукоградов. Наукограды Московской области признаны в качестве ведущих научных центров на мировом уровне, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в нашем регионе сосредоточены мощные научно-исследовательские институты, передовые лаборатории, которые реализуют инновационные проекты и научные исследования в различных областях.

«Поддержка и стимулирование научных исследований, создание благоприятной инновационной среды и развитие инфраструктуры входят в число важнейших приоритетов работы в Московской области. В 2024 году на реализацию стратегий социально-экономического развития наукоградов Подмосковья выделено порядка 295 млн рублей», — рассказал Игорь Брынцалов.

Из этой суммы: 148,6 млн рублей — средства федерального бюджета, 116,8 млн рублей — регионального и 28,6 млн рублей — из бюджетов городских округов.

Стратегии предусматривают развитие инновационной инфраструктуры, повышение научной и инновационной активности организаций, механизмы поддержки и коммерциализации научных исследований и разработок.

Игорь Брынцалов добавил, что Московская область является одним из научных центров страны. «Подмосковье находится в лидерах по количеству научных институтов, конструкторских бюро, опытных производств и других объединений, напрямую или косвенно связанных с наукой. Всего в регионе работают более 270 научных организаций», — сказал Брынцалов.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.