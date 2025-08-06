Получателями грантов для ИТ-компаний Подмосковья стали 67 организаций

На портале госуслуг Московской области стартовал очередной отбор на предоставление грантов ИТ-компаниям, принимающих новых сотрудников в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Программа грантовой поддержки ИТ-компаний продолжается. О важности поддержки ИТ-сферы, как одной из ключевых, неоднократно говорил президент. Поэтому в Подмосковье была выстроена система мер поддержки, направленная на стимулирование отрасли», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В Подмосковье уже заключено 67 соглашений о предоставлении грантов ИТ-компаниям, из них 22 — в этом году. Общая сумма грантов составила свыше 14 млрд рублей», — рассказал Игорь Брынцалов.

«Всего в настоящее время Реестр верифицированных ИТ-организаций Московской области включает 634 компании», — добавил Игорь Брынцалов.

Грант на поддержку и развитие ИТ-организаций и производителей компьютерной техники

ИТ-компании и производители компьютерной техники могут получить региональные гранты в размере от 96 до 600 тыс. рублей в год на одного нового сотрудника (сумма зависит от уровня заработной платы).

Срок предоставления субсидии — от 1 года до 5 лет в зависимости от количества таких сотрудников.

Претендовать на получение субсидии могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье, имеют выручку от ИТ-деятельности не менее 30% и осуществляют основную деятельность в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. Коды ОКВЭД:

· 26.20

· 26.20.4

· 62.01

· 62.02

· 62.02.1

· 62.02.4

· 62.02.9

· 62.03

· 62.03.1

· 62.03.11

· 62.09

· 63.11

· 63.11.1

· 72.19

Грант предоставляется, если в штат организации принято 5 и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области в течение предыдущих 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Подать заявку можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.