Поисковики Подмосковья в этом году обнаружили останки 550 воинов ВОВ

В третью субботу ноября в Подмосковье отмечают День поисковика Подмосковья. Так, в этом году поисковики Московской области провели более 300 экспедиций, были обнаружены останки 550 воинов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Работа поисковиков — это огромный труд во имя памяти о тех, кто отдал жизнь за наше Отечество. Вы возвращаете из небытия имена Героев, даете возможность их потомкам, спустя десятилетия, узнать о судьбе своего предка и поклониться его подвигу. В этом — огромная историческая справедливость и ваш бесценный вклад для нашего общества», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В Подмосковье действует 12 поисковых объединений, 113 отрядов — это более 3 тыс. неравнодушных людей, настоящих энтузиастов своего дела», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

«В прошедшем сезоне поисковики провели более 300 экспедиций на территории сражений Великой Отечественной войны, 90 из них — на нашей подмосковной земле, где шла героическая битва за Москву. Благодаря их труду были обнаружены останки 550 воинов, установлены данные 47 человек. Удалось найти родственников 17 бойцов», — отметил спикер Мособлдумы.

На территории области обнаружены и захоронены с отданием воинских почестей останки 150 солдат, павших в боях при обороне Москвы. Имена 63 человек удалось установить.

«При этом миссия наших поисковиков не ограничивается работой в полях. Они также работают с архивами, наполняют книги памяти, проводят важные акции. В рамках проекта «Битва за Москву» они организовали 50 «Уроков Мужества» для нашей молодежи, передавая эстафету памяти следующему поколению», — подчеркнул парламентарий.

В рамках проекта «Судьба Солдата» эксперты регионального штаба отработали 122 заявки.

В этом году состоялся традиционный автопробег «Помним имя твое, СОЛДАТ!», посвященный 80-летию Победы, который прошел по 16 муниципалитетам области, завершившись акцией «Свеча Памяти» в Солнечногорске. По пути следования участники автопробега совместно с представителями поисковых отрядов проводили в местах остановок митинги с последующим проведением работ по благоустройству воинских захоронений и памятников.

Как вступить в ряды поискового движения?

С помощью интерактивной карты выберите ближайший поисковый отряд и найдите контактные данные его руководителя.

Если вы не достигли 18-летнего возраста, попросите родителей или законных представителей связаться с руководителем поискового отряда в вашем городе. Если вы достигли 18-летнего возраста, обратитесь самостоятельно.

Расскажите о своем желании принять участие в поисковых работах. Руководитель отряда ответит на ваши вопросы и подробно расскажет о том, что нужно делать дальше.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.