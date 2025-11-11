Подмосковный молодежный парламент провел первое заседание VIII созыва

В августе этого года в Подмосковье начали формировать новый состав Московского областного молодежного парламента (МОМП). Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Татьяна Некрасова, предварительно в 49 муниципальных образованиях региона были сформированы новые составы муниципальных молодежных парламентов, в которые прошли 725 человек.

«Для прохождения комиссии по формированию МОМП в Думу было подано 52 комплекта документов от муниципальных образований Московской области и еще 6 от молодежных общественных объединений. В итоге в новый созыв МОМП было принято 54 человека, это та команда, которая будет следующие два года работать на благо Подмосковья и молодежи. У нас состав обновился на 75%. Сегодня, в рамках форума „Политический кампус. 15 курс“ члены молодежного парламента прошли обучение и получили ту базу знаний, с которой смогут работать у себя в муниципалитете, а также выполнять задачи, поставленные Мособлдумой», — рассказала Татьяна Некрасова.

В завершении дня у VIII созыва МОМП состоялось первое установочное заседание. С приветственным словом выступил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

«Впереди два года, за которые каждый из вас сможет показать, на что он способен, а также понять — ваша эта сфера деятельности или нет. МОМП — это хороший инструмент для активных и инициативных ребят. Многие начинают строить свою будущую карьеру именно здесь. Поэтому желаю вам найти себе достойных наставников, новых интересных и полезных идей, а также не забывать и о тех наработках, которые были у предыдущих созывов» — отметил парламентарий.

О важности продолжения эффективной работы в муниципалитетах и необходимости идти в ногу с федеральной и региональной повестками говорила и председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

«Важно максимально реализовывать проекты на местах и координировать деятельность молодежного актива. Об этом вам уже говорил председатель Мособлдумы. Игорь Юрьевич указал, на то, что нужно создавать новые площадки для диалога и выработки совместных решений. Развивать формат общения между депутатами и молодежью. Вы — связующее звено. Проведение заседаний, встреч, обсуждения в школах, вузах и молодежных центрах — ваша прямая обязанность. Важно, чтобы вы смоги вовлечь еще больше новых молодых людей, которые будут радеть за свои городские округа, за Подмосковье, за Россию», — сказала Линара Самединова.

На первом заседании нового созыва, согласно регламенту, должны избрать председателя. В VIII созыве им стала вновь Татьяна Некрасова. Также молодые парламентарии выбрали заместителей, секретаря и пресс-секретаря. Также наметили ориентиры для будущей работы.

«В своей работе мы будем опираться, конечно, на цели и задачи, которые ставит Президент России. В том числе на формирование патриотического настроения у молодежи. Об этом нам сегодня сказал и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Также он отметил, что нужно выстроить более тесную связь между муниципальными молодежными парламентами, депутатами Советов депутатов и Московской областной Думой. Также важно правовое просвещение молодежи», — подытожила Татьяна Некрасова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.