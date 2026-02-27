Подмосковная «Единая Россия» отправила более 50 тонн помощи в зону СВО

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» направило в зону СВО более 50 тонн техники, медикаментов и гуманитарных грузов из Павловского Посада, Солнечногорска и Мытищ. В состав помощи вошли автомобили, генераторы, дроны и адресные посылки для бойцов, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Из Павловского Посада активисты партии, волонтеры и депутаты местного совета депутатов отправили более 20 тонн груза. Бойцам передали пять автомобилей, мотоцикл, электровелосипед, вагон-дом, квадрокоптеры, детекторы, тепловизоры, средства связи и 14 генераторов. Также в составе партии — инструменты, маскировочные сети, медикаменты, продукты и 115 адресных посылок от родных, а также теплые вещи.

«Каждый такой выезд — это результат огромного труда сотен людей. Мы работаем в тесном контакте с командирами подразделений, поэтому везем именно то, что нужно здесь и сейчас: от сложной электроники и детекторов дронов до строительного инструмента и личных весточек из дома. Партия «Единая Россия» берет на себя не только сбор, но и логистику, чтобы помощь дошла лично в руки адресатам», — рассказал депутат совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Роман Тикунов.

Из Солнечногорска в Донбасс направили мотоциклы, технику, медикаменты, спортивный инвентарь и 30 тонн питьевой воды. Сбор и доставку организовал заслуженный артист России, член местного политсовета Сергей Куприк при содействии ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска. Груз предназначен для воинских частей, госпиталей, школ и мирных жителей.

Из Мытищ в зону спецоперации отправили около 1,5 тонны помощи: 3D-принтер, дроны, печки-буржуйки, генераторы, отопительные системы, аккумуляторы и запчасти, медикаменты.

«В ближайшее время вся собранная помощь будет доставлена на линию боевого соприкосновения. Спасибо всем, кто не остается в стороне и помогает бойцам», — отметил Денис Перепелицын.

Кроме того, школьники из Мытищ передали военнослужащим письма, открытки и угощения, а волонтеры — маскировочные сети. Сбор помощи для военных и их семей продолжается во всех городских округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.