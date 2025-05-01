Подмосковье возглавило рейтинг регионов по снижению госдолга за 2024 год

В Москве прошли XIII Васильевские чтения — ежегодный форум «Общественные финансы: наука и практика». В ходе мероприятия с докладом выступила директор департамента межбюджетных отношений министерства финансов РФ Лариса Ерошкина. Спикер представила рейтинг регионов по снижению госдолга за 2024 год, который возглавила Московская область, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Озвученные докладчиком данные прокомментировал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов. По его словам, государственный долг является ключевым инструментом, позволяющим регионам привлекать финансирование для своих нужд и обеспечивать стабильность экономической ситуации. В случае Московской области, отмечает депутат, эта тема особенно актуальна, принимая во внимание масштаб и динамику развития региона.

«По итогам 2024 года, государственный долг Московской области составил 224,9 млрд рублей, что представляет собой значительное снижение по сравнению с 2023 годом, когда долг достигал 283,3 млрд рублей. Этот тренд свидетельствует о положительной динамике и стремлении правительства региона к управлению долгами и минимизации долговой нагрузки на бюджет», — подчеркнул Ефимов.

Структура долгового портфеля Московской области, по словам парламентария, также наглядно демонстрирует фокус на устойчивом финансировании.

«По состоянию на 1 января 2025 года 18,49% государственного долга составляют государственные ценные бумаги, в то время как бюджетные кредиты составляют 81,51%. Это свидетельствует о склонности региона к использованию бюджетных источников для финансирования своих обязательств, что может быть более выгодным, чем привлечение кредитов от банковских учреждений», — отметил Ефимов.

В продолжении он добавил, что влияние государственного долга на экономику региона многогранно.

«С одной стороны, разумное использование долговых средств может стимулировать развитие инфраструктуры, социальной сферы и других критически важных направлений. С другой стороны, неоправданный рост долговой нагрузки может привести к увеличению расходов на обслуживание долга, сокращая тем самым ресурсы для реализации социальных программ и инвестиций в экономическое развитие. Таким образом, состояние государственного долга Московской области является важным индикатором финансовой устойчивости региона. Власти продолжают действовать в направлении оптимизации долговой политики, что может обеспечить более стабильный экономический рост и повышение качества жизни жителей области», — сказал в завершении депутат.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.