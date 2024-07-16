Подмосковье получит допфинансирование на создание экопромышленных парков

Правительство России выделит дополнительные средства на создание инфраструктуры для экопромышленных парков, которые строятся в Московской, Ленинградской, Новосибирской и Челябинской областях, а также в Ставропольском крае. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Также он отметил, что работа ведется в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Основная цель — увеличить долю использования вторичных ресурсов в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.

Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов, всего, в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», создаются восемь экопромышленных парков. Один из таких в Подмосковье, в округе Егорьевск. Это шестой индустриальный парк в регионе, получивший аккредитацию Минпромторга, и первый экологический парк.

Как отметил депутат, резиденты парка займутся переработкой различных материалов: стекла, древесины. Также планируют создать производства, которые будут перерабатывать свыше 90 тонн вторичных ресурсов в год. Переработанный материал смогут вновь использовать для изготовления продукции.

«Реализация проекта позволит также создать дополнительные рабочие места для жителей Егорьевска и близлежащих муниципалитетов. Ввести парк в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2024 года. Объем инвестиций в проект оценивается более чем 4 млрд рублей. Резиденты парка могут воспользоваться государственными мерами поддержки в рамках стимулирования деятельности в сфере промышленности», — рассказал Тарас Ефимов.

«Депутаты Мособлдумы совместно с правительством региона активно работают над нормативно-правовыми актами, направленнымина совершенствование экологического законодательства, развитием «зеленой экономики», повышение культуры производства и потребления продукции, формирование экологически ответственного поведения граждан, экологического образования и воспитания», — сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Так, в начале года принят закон «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Московской области». Одна из основных задач — формирование ответственного отношения к накоплению ТКО, в том числе к их разделению. А в законе «Об отходах производства и потребления в Московской области» установлены меры финансовой поддержки организаций, обеспечивающих развитие индустрии переработки отходов и уменьшению объёмов их захоронения.

«Традиционная модель экономики, работающая по принципу «взять, использовать, выбросить», сегодня устарела и должна быть заменена на экономическую модель, базирующуюся на культуре производства и культуре потребления. Это как раз про экономику замкнутого цикла. Ее главная задача — как можно дольше сохранять ценность вещей, материалов и ресурсов. Для достижения этих целей в стране строятся объекты принципиально нового формата — экопромышленные парки. Как раз один из них в Подмосковье. Уверен, данный проект позволит улучшить экологическую обстановку в регионе», — подытожил Шапкин.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.