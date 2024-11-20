Подмосковье получит более 1 млрд рублей на предоставление санаторных путевок в 2025 году

В 2025 году по подпрограмме «Социальная поддержка граждан» в бюджете региона планируется выделить средства на санаторно-курортное лечение. На данную меру поддержки в 2025 году в бюджете предусмотрено свыше 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Планируется, что в следующем году бесплатные путевки в санаторий по региональной льготе получат более 12 тысяч пенсионеров», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Он пояснил, что в Московской области право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют как федеральные, так и региональные льготники, например, ветераны труда и боевых действий, инвалиды, а также дети-инвалиды и их сопровождающие, пенсионеры и граждане, достигшие предпенсионного возраста.

Как оформить бесплатную путевку:

записаться на прием к терапевту в поликлинике по месту жительства;

оформить справку у врача по форме 070/у;

подать заявление через МФЦ или онлайн через региональный портал госуслуг

оформить санаторно-курортную карту в поликлинике по месту жительства.

Путевки предоставляются в санаторно-курортные организации, расположенные в Российской Федерации, в порядке очередности.

Проверить очередь можно с помощью онлайн-сервиса.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.