Подмосковье лидирует в РФ в вопросах цифровизации объектов спорта

Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске выездное заседание на тему: «Цифровизация объектов спорта в Московской области». В мероприятии приняли участие представители министерства физической культуры и спорта Московской области, Московского областного молодежного парламента, а также администраций городских округов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы региона.

С приветственным словом к участникам заседания обратилась председатель Комитета Линара Самединова.

«Цифровизация в спорте — не только камеры на входе и система «Мой спорт», но и полноценный инструмент управления инфраструктурой. Мы используем данные для принятия управленческих решений о строительстве новой инфраструктуры, ремонтах, исходя из востребованности секций, загрузки существующих спортобъектов», — обозначила она главные цели мероприятия.

В ходе заседания выступил заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Кокурин. Он рассказал о том, что цифровая трансформация физической культуры и спорта в Московской области включает в себя несколько аспектов. Первое — комплексное ИТ-решение, в рамках которого в Подмосковье с 2024 года внедрён проект «Умный ФОК». Его цель — удаленный контроль посещаемости муниципальных объектов спорта и секций с использованием камер с искусственным интеллектом. В 2025 году в проект «Умный ФОК» включен 151 спортобъект.

Второе — функционирование и установка новых «умных» спортивных площадок на территории Московской области.

«Оборудование, установленное на площадке, включая тренажёры, комплект для воркаута, маркируются единым QR-кодом, сформированным на специализированном информационном ресурсе. По нему можно узнать о возможностях спортивной площадки, технике безопасности, вариантах использования тренажеров и оборудования. В 2025 году запланировано устройство «умной» спортивной площадки в Химках. В 2026 году планируется создание ещё трёх в Балашихе, Пушкинском и Рузском городском округе», — сказал Алексей Кокурин.

Еще один аспект — работа и дальнейшее развитие платформы «Мой спорт» в Московской области.

«Московская область стала первым регионом в стране, который заключил соглашение о государственно-частном партнерстве по цифровизации в сфере спорта. В рамках реализации соглашения спортивные школы перешли на электронный журнал учёта спортивной подготовки. Мобильные приложения «Мой спорт. Спортсмен» и «Мой спорт. Тренер» позволяют контролировать результаты посещаемости детей родителям, тренерам, руководителям органов управления в сфере спорта и сотрудникам Мособлспорта. По итогам 2024 года в систему внесено 96 243 спортсмена, 3 637 тренеров, 86 183 родителя. Ведение электронного журнала в организациях Московской области в среднем составило 95%», — отметил Алексей Кокурин.

Что касается еще одного направления — внедрения цифровых технологий при проведении спортивных и физкультурно-массовых мероприятий — оно реализуется через портал «Единая платформа записи в клубные формирования домов культуры Московской области», модуль «Спорт Подмосковья», раздел «События». Он содержит календарь мероприятий с возможностью просмотра анонсов и получения подробной информации о месте и времени проведения.

Итоги заседания подвела Линара Самединова.

«Важно, чтобы оборудование, которые мы сегодня закупали, отвечало требованиям быстро развивающихся цифровых технологий, и прослужило ближайшие 5-7 лет. И самое важное, исходя из того, что в основном, цифровые технологии завязаны на камерах: видеонаблюдение и видеомониторинг, нужно делать всё, что позволяют современные технологии для обеспечения безопасности, и дополнять „умные камеры“ инструментами, необходимыми спортивной отрасли. Московская область — лидер цифровизации в отрасли, и эту планку мы будем держать», — сказала Самединова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.