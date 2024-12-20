Подмосковье и Минская область Республики Беларусь обменялись опытом

В Мособлдуме прошел круглый стол, в ходе которого Московская область и Минская область Республики Беларусь обменялись опытом в сфере общественного самоуправления, сообщает пресс-служба ведомства.

Открыл заседание круглого стола председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Взаимоотношения между Россией и Белоруссией сейчас как никогда крепки и направлены на процветание Союзного государства. Оставаясь суверенными, наши страны развивают совместный потенциал во всех сферах жизни. Республика Беларусь входит в тройку основных торгово-экономических зарубежных партнеров Московской области. Мы также активно наращиваем наше научно-техническое и культурное сотрудничество», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Игорь Брынцалов также напомнил, что с 2021 года действует Соглашение о сотрудничестве между Московской областной думой и Минским областным Советом депутатов. «Укрепляются побратимские связи наших муниципальных образований на основании более 40 соглашений».

Спикер Мособлдумы рассказал коллегам о том, как развивается общественное самоуправление в Подмосковье. «В настоящее время официально зарегистрирован 171 ТОС. Кроме того, в Подмосковье более трех тысяч старост, которые ежедневно заботятся о своих территориях. Отмечу, что в 2017 году мы пошли по пути возрождения и укрепления института сельских старост. Был принят закон «О сельских старостах в Московской области». Год назад была создана ассоциация старост сельских населенных пунктов. В прошлом году у нас также появилась своя праздничная дата — День сельского старосты. Отмечаем ее ежегодно 23 октября».

В этом году Мособлдумой также был принят ряд поправок в Закон о сельских старостах, которые призваны поднять их статус и помочь в реализации инициатив. Кроме этого, на федеральном уровне был принят закон, разработанный Мособлдумой — теперь собственники жилья, не имеющие местной регистрации, могут участвовать в выборах сельского старосты.

К участникам круглого стола обратилась председатель Минского областного совета депутатов Наталья Якубицкая. «Мы уделяем значительное внимание международной деятельности. Форум регионов России и Беларуси является платформой для укрепления таких отношений. Мы постоянно участвуем в этом форуме, и когда поступило предложение от Московской областной думы подписать и обновить наши договора, а также создать дорожную карту сотрудничества, мы с удовольствием приняли эту инициативу».

«В следующем году состоится 12-й форум регионов России и Беларуси, в котором мы также будем участвовать. У нас уже есть предложения для подписания новых соглашений».

Отдельно Наталья Якубицкая рассказала об общественно-политической ситуации в Беларуси. «В начале года состоялся единый день голосования в новом формате. Раньше проходили две отдельные политические кампании, когда отдельно избирали депутатов местных советов и палаты представителей. Но в 2021 году я выступила на совете обеих палат с предложением создать общую политическую платформу. В результате у нас успешно прошёл единый день голосования и был положительно воспринят нашими гражданами».

Далее прошли выборы в верхнюю палату парламента, 4 апреля, в совет Республики Национального собрания. В дальнейшем запланировано главное политическое событие — выборы президента Республики Беларусь, намеченные на 26 января 2025 года. На данный момент активно проходит регистрация кандидатов и сбор подписей.

«Система советов в Республике Беларусь трехуровневая. В 2022 году у нас были дебаты, оставлять ли нам трехуровневую систему, возможно, достаточно два уровня. Но сейчас мы точно понимаем, что для того, чтобы сохранить село, нужна трехуровневая система. У нас 51 депутат в Минском областном совете депутатов, 22 районных совета и один городской, а также 216 советов первичного звена. Главная задача местного самоуправления и в целом государственной политики в нашей стране — в эффективном решении вопросов, с которыми сталкиваются наши люди, а наша задача создавать условия для его успешного функционирования и взаимодействия», — сказала Наталья Якубицкая.

Председатель Комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков рассказал в свою очередь про опыт Московской области. «У нас сегодня в 30 городских округах созданы ТОСы, а в 34 работают старосты, при этом их количество растет каждый год. У нас есть старосты как в населенных пунктах с 5 тысячами жителей, так и в тех, где всего 50 человек».

Владимир Барсуков подчеркнул, что основой правового регулирования старост и ТОСов является федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. При решении вопроса о выдвижении кандидатуры старосты могут принимать участие все граждане, имеющие в собственности жилое помещение на территории данного сельского пункта. Также старостой может стать депутат представительного органа муниципального образования.

Владимир Барсуков также отметил, что в январе была создана Ассоциация старост сельских населенных пунктов Московской области. Ассоциацией уже организовано 15 первичных отделений.

Ежегодно Советом муниципальных образований Московской области проводится конкурс «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области», в том числе предусмотрены номинации: «Лучший староста Московской области», «Лучший ТОС Московской области». «Нам нужно расширять количество наград и премий, надо активнее поддерживать наших старост», — подчеркнул Владимир Барсуков.

29 ноября 2024 года на IX съезде Совета муниципальных образований Московской области было принято решение вынести номинацию в ежегодный отдельный конкурс «Лучший сельский староста Московской области». Конкурс будет направлен на поддержку инициатив и проектов сельских старост. Решение будет реализовано Советом уже в 2025 году.

Отдельно Владимир Барсуков рассказал о том, что еще необходимо сделать для развития института старост. «Наши старосты говорят, что пора вводить помощников, особенно в крупных населенных пунктах, например — по работе с молодежью, по спорту, по культуре и так далее».

По словам председателя Комитета, также поступали предложения о принятии этического Кодекса сельского старосты Московской области, о расширении оснований для досрочного прекращения полномочий сельского старосты. А также об увеличении срока полномочий.

«Закон позволяет избирать старосту на срок от 2 до 5 лет, но большинство коллег утвердили двухгодичный период работы. Но наши старосты говорят о том, что два года это мало, потому что сложно узнать всех жителей. Поэтому предлагается избирать на 5 лет».

Владимир Барсуков подчеркнул, что сейчас ведется активная работа в части установления возможности выбора кандидатуры старосты сельского населенного пункта в форме электронного голосования, а также в части установления полномочий по созданию реестра старост сельских населенных пунктов.

Заместитель директора Общероссийской ассамблеи развития территорий и общественного самоуправления Игорь Кононенко привел примеры работы ТОСов. «ТОСы помогают участникам СВО и их семьям, нуждающимся и ветеранам, проводят праздники и спортивные мероприятия, объединяют людей и создают точки притяжения для людей разных возрастов».

Анализ существующих ТОСов показал, что их деятельность значительно отличается в различных регионах, но в основном она осуществляется по следующим направлениям: организация досуга жителей, проведение социально-значимых мероприятий, участие в благоустройстве территории, содействие развитию физической культуры и массового спорта, участие в решении вопросов ЖКХ, выявление и выражение общественного мнения по вопросам местного значения, информирование жителей о решениях, принятых органами власти, содействие в охране общественного порядка.

«Система ТОС может стать базой для формирования благоприятного социально-психологического климата в наших городах, сёлах, районах, микрорайонах, дворах, главной движущей силой повышения качества жизни. Сегодня институт динамично развивается, в нашей стране насчитывается более 40 тысяч ТОСов», — рассказал Игорь Кононенко.

Исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин рассказал, что в июле 2018 года был принят закон о старостах сельских населенных пунктах Московской области. «Этот закон носит рамочный характер. Муниципальным правовым актом староста может исполнять свои полномочия как на оплачиваемой, так и на неоплачиваемой основе. В Московской области во всех муниципалитетах старосты трудятся на безвозмездной основе. Также в соответствии с законом устав или правовой акт муниципального образования определяет материально-техническое, организационное обеспечение, а также иные гарантии деятельности старосты. Рамочный характер закона логичен, потому что все муниципалитеты разные, разные возможности бюджета. Поэтому каждый муниципалитет сам устанавливает меры поддержки старост. Как правило, речь идет о компенсации за транспорт, расходов на связь».

По словам Николая Ханина, лидером по размеру выплат старостам является городской округ Мытищи. Там для возмещения расходов старостам и председателям ТОС выплачивается 20 тыс. рублей в квартал. «Интересна практика в городском округе Воскресенск. В этом муниципалитете старосты на период исполнения своих обязательств и полномочий полностью освобождены от уплаты земельного налога в отношении одного земельного участка по выбору, который не используется для предпринимательской деятельности».

Председатель Правления Ассоциации старост сельских населенных пунктов Московской области Федор Степанов также рассказал об опыте работы. «Наша ассоциация совсем молодая, нам сейчас примерно год, но за год удалось сделать очень много, сейчас число старост, находящихся в Ассоциации, перевалило за тысячу человек. Одно из очень важных решений, которое позволило связать старост даже из самых отдаленных округов, стал запуск платформы в Telegram. Совсем недавно мы запустили чат-бот, который позволяет собрать всю информацию в одном месте, знакомить старост между собой, собирать лучшие практики и транслировать их во все территории».

Кроме этого, с сентября запущен новый формат выездных правительственных администраций на местах — руководители, заместители руководителей министерств, профильные руководители отделов и замглавы вместе с главами администраций приезжают в населённые пункты, где собирается несколько округов Подмосковья и там непосредственно на местах обсуждают и принимают наказы от старост сельских населенных пунктов. «Формат уже собрал более 700 обращений, которые на данный момент находятся в работе».

Коллеги из Минской области также поделились своим опытом. Председатель Смолевичевского районного Совета депутатов Минской области Марина Клюева рассказала, что «правовые организационные основы нашей деятельности определяет закон о местном самоуправлении в Республике Беларусь, а порядок избрания старост, их цели и задачи определяются положениями, которые утверждаются областными советами депутатов. Координацию работы сельских старост осуществляют сельские советы депутатов. Систему местного самоуправления первичного уровня в нашем районе, представляя 9 сельских советов депутатов с общим количеством 58 человек, а также 123 старосты сельских населенных пунктов».

«Институт старост в нашей стране работает не один десяток лет, но сегодняшние старосты это в основном молодые, успешные, целеустремленные люди, которые по-настоящему являются сельским активом и лидерами», — подчеркнула Марина Клюева.

Председатель Михановичского сельского Совета депутатов Минской области Светлана Довальцова привела пример работы старост. «В прошлом году по совместной инициативе старост и депутатов возникла идея строительства современной многофункциональной детской игровой площадки в агрогородке Михановичи. Благодаря такому взаимодействию проект успешно реализован. В настоящее время это место семейного активного отдыха стало украшением агрогородка, центром притяжения».

Председатель Стародорожского районного Совета депутатов Минской области Дмитрий Давыдов рассказал, что «благодаря прочному законодательному фундаменту органы местного управления демонстрируют достаточно высокую результативность работы, сегодня в их составе 27 депутатов районного совета, 62 депутата первичного уровня, а также 40 старост населённых пунктов. В сфере их внимания находятся вопросы социально экономического развития, общественной жизни, благотворительности, безопасности, информационной и просветительской деятельности. Большое внимание уделяется работе с ветхими и пустующими домами на селе. В зависимости от состояния они продаются желающим за символические суммы или сносятся, а участки передаются в сельхозоборот».

Председатель Копыльского сельского Совета депутатов Минской области Ирина Кисляк отметила, что «органы территориального общественного самоуправления в Копыльском районе представлены старостами, у нас их принято называть старейшинами деревень, их у нас 15. Работа у них почетная и совершенно безвозмездная, Избираются они на 2-3 года на сходах граждан. Не реже одного раза в год отчитываются о ходе своей работы перед жителями. В первую очередь они помогают в осуществлении гражданских инициатив, организуют участие жителей в работе по благоустройству, надлежащему содержанию могил воинов, оказывают помощь при проведении массовых культурных и хозяйственных мероприятий. Ведут работу по предотвращению нарушения общественного порядка, трудовой дисциплины, противопожарной безопасности. Ведут работу с неблагополучными семьями, заботятся об улучшении материальных и бытовых условий участников Великой Отечественной войны, инвалидов, пожилых».

Подводя итоги встречи, Владимир Барсуков подчеркнул, что «мы послушали о том, как работает местное самоуправление на территории Республики Беларусь. Конечно, мы обязательно воспользуемся их опытом. Сегодня была первая встреча за круглым столом. Будет еще ряд встреч, посвященных различным вопросам, которые обсуждаются в нашей Московской областной думе. Это и транспорт, промышленность, сельское хозяйство. Очень много вопросов, которые требуют дальнейшего обсуждения с нашими коллегами для того, чтобы добиваться успеха на благо жителей и Беларуси, и России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики тиражируются по всей стране.