Подмосковье и Минск подписали совместный план мероприятий заксобраний на 3 года

В Витебске, Полоцке и Новополоцке продолжаются мероприятия XI форума регионов Беларуси и России на тему «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства», сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Второй день начался со встречи председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов госвласти регионов Беларуси и субъектов РФ, которая состоялась в Витебске. В мероприятии также принял участие председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Как отметила в ходе мероприятия спикер Совета Федерации, успешное развитие контактов и связей между регионами обеих стран позволит еще больше укрепить союзное государство.

«Это взаимовыгодный формат, уважительный. Подчеркну еще раз: с учетом национальных интересов, национальных особенностей. Здесь нет старшего и младшего брата. Мы идем рука об руку. Каждая из сторон, Россия и Белоруссия, в два раза становится сильнее от этого эффективного сотрудничества», — сказала Валентина Матвиенко.

Участники встречи выразили желание наращивать сотрудничество не только в части экономики, но и в других сферах — науке, туризме, культуре.

По словам Игоря Брынцалова, Московская область имеет тесные связи с Республикой. Только в мае была подписана на пять лет очередная программа мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве.

И сегодня, вместе с Натальей Якубицкой, председателем Минского областного совета депутатов, Мособлдума в лице ее спикера подписали совместный план мероприятий заксобраний на ближайшие три года. В рамках документа планируется обмен опытом и лучшими практиками в сфере предпринимательства, развития местного самоуправления, туризма и сельского хозяйства.

«В частности, мы проведем три совместных заседания наших профильных комитетов. Главные темы — промышленная кооперация, поддержка малого и среднего бизнеса и создание условий для импортозамещения. Не обойдем стороной и тему туризма. Наши комитеты обсудят, как сделать его еще более комфортным для отдыхающих и экономически выгодным. Сельское хозяйство — еще одна точка соприкосновения наших регионов. Как с точки зрения развития сельского туризма, так и создания условий для вовлечения в оборот земель сельхозназначения», — поделился планами Игорь Брынцалов.

Он выразил уверенность, что подписанный план поспособствует не только укреплению сотрудничества, но и позволит обогатить законодательные базы двух парламентов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.