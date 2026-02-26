Почти 9 тыс жителей Подмосковья получили выплаты на ТСР

Почти 9 тысяч жителей Подмосковья за шесть лет получили выплаты на технические средства реабилитации по региональной программе. В 2025 году поддержку оформили 2,3 тысячи человек, а в бюджете 2026 года на эти цели предусмотрено 46 млн рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Московской области проживают около 440 тысяч человек с инвалидностью. В регионе действуют 9 федеральных и 16 областных мер поддержки, при этом ключевой акцент сделан на проактивном и беззаявительном порядке их предоставления.

«Одна из таких мер поддержки — обеспечение техническими средствами реабилитации. Программа по предоставлению выплат на ТСР из регионального перечня действует у нас уже шесть лет. За это время ею воспользовались почти 9 тысяч человек — если быть точным, 8,9 тысячи. Только в 2025 году выплату получили 2,3 тысячи жителей области. Механизм востребован, работает четко. В бюджете 2026 года на предоставление этой выплаты заложено 46 миллионов рублей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также напомнил, что Мособлдума приняла закон о введении денежной выплаты взамен натурального обеспечения протезно-ортопедическими изделиями. Ее размер составляет до 31,6 тысячи рублей, получить выплату могут граждане, не являющиеся инвалидами.

Средства на приобретение ТСР предоставляются проактивно. Заявление можно подать в электронном виде через региональный портал госуслуг в рамках комплексной услуги «Инвалидность», а также оформить выплату на протезно-ортопедические изделия через портал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.