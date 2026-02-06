Партийцы и сотрудники РЖД передали гуманитарную помощь госпиталю Бурденко в Подмосковье

Члены «Единой России» из Орехово-Зуевского округа совместно с сотрудниками РЖД доставили гуманитарную помощь участникам спецоперации в филиал №3 госпиталя имени Бурденко, сообщает пресс-служба отделения «Единой России» Московской области.

Партийцы «Единой России» из Орехово-Зуевского округа и сотрудники ОАО «РЖД» передали гуманитарную помощь участникам спецоперации, находящимся на лечении в филиале №3 Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко. В состав груза вошли одежда, предметы первой необходимости, средства личной гигиены, зимняя резина, тены для обогрева бассейна, а также вещи по заявкам бойцов.

Кроме того, были переданы письма детей, адресованные защитникам. Депутат Дмитрий Цатурян отметил, что партийцы пообщались с руководством госпиталя и бойцами, поблагодарили их за службу и пообещали продолжить поддержку.

Участников спецоперации поздравили с наступающими праздниками и пожелали скорейшего выздоровления. В январе единороссы Подмосковья отправили в зону спецоперации около 222 тонн помощи, а с начала спецоперации — почти 18 тысяч тонн грузов для фронта и новых регионов.

Сбор помощи для военных и их семей продолжается во всех городских округах Подмосковья. Адреса и контакты общественных приемных партии размещены на региональном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.