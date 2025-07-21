Около 600 млн рублей выделено в Подмосковье на приобретение школьной формы

В Московской области уделяется большое внимание поддержке семей с детьми. Особенно важно, как подчеркивает председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, помогать многодетным и семьям с низкими доходами. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«До конца летних каникул еще больше месяца, но уже сейчас многие родители, воспитывающие детей школьного возраста, начинают готовиться к новому учебному году. Все мы знаем, собрать ребенка в школу требует больших затрат. Поэтому, чтобы помочь в этом вопросе нашим многодетным семьям мы предусмотрели выплату на школьную форму — она составляет 3 тысячи рублей. Если доход семьи ниже прожиточного минимума — дополнительно к трем тысячам рублей выплачиваем еще 7 тысяч рублей. На эти цели в 2025 году запланировали в бюджете Московской области финансирование — порядка 600 миллионов рублей», — отметил спикер регионального парламента.

Игорь Брынцалов пояснил, что ежегодную выплату семья может получить на каждого школьника. Она назначается беззаявительно. В случае если выплата не поступила, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг.

Кроме того, председатель Мособлдумы напомнил, что в Подмосковье стартовала акция партии «Единая Россия» — «Собери ребенка в школу».

«Неравнодушные жители, депутатский корпус, активисты МГЕР приносят в общественные приемные партии необходимые канцтовары для детишек из многодетных и неполных семей, для детей участников СВО. Все, кто к нам обращается — получают помощь при подготовке к школе. Уверен, что и в этом году мы соберем необходимое количество канцтоваров, чтобы обеспечить всех, кто в этом нуждается», — сказал Игорь Брынцалов.

Ознакомиться с полным списком категорий семей, участвующих в акции, а также уточнить детали можно по телефону местного отделения общественной приемной «Единой России». Контактные данные приемной каждого муниципалитета Московской области размещены на региональном сайте партии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.

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