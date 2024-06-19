Около 5,5 тыс процедур ЭКО запланировано в Подмосковье в этом году

В Московской области в рамках национального проекта «Демография» продолжается проведение процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в помощь семьям, которые столкнулись с проблемой бесплодия. Данная процедура проводится на безвозмездной основе за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Всего до конца 2024 года планируется осуществить 450 тыс. процедур ЭКО. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Для многих семей ЭКО — это единственный шанс стать родителями. А потому, по словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, в Подмосковье работа в данном направлении будет продолжаться.

«В Московской области с целью повышения доступности медицинской помощи бесплодным парам во всех перинатальных центрах открыты кабинеты репродуктивного здоровья, а также упрощена система отбора и направления пациенток на получение процедуры ЭКО в рамках программы ОМС», — подчеркнул парламентарий.

На 2024 год в Московской области запланировано проведение 5,5 тыс. процедур ЭКО. В настоящее время таких процедур выполнено уже порядка 1 тысячи. Объем финансирования на эти цели предусмотрен в сумме более 500 млн. рублей.

Голубев добавил, что в 2023 году при плане в 5,5 тысячи процедур ЭКО, данную процедуру получили более 6 тысяч женщин, то есть годовые плановые показатели были перевыполнены на 11,2%.

«Всего за период с 2020 свыше 24 тысяч женщин воспользовались возможностью забеременеть с использованием ЭКО. За 4 года благодаря процедурам ЭКО родилось более 8 тысяч детей», — сказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению.

С подробной инструкцией желающие оформить направление на процедуру ЭКО могут ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Московской области.

Получить услугу можно по полису ОМС при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний к беременности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.