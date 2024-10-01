Около 30 плоскостных спортивных сооружений появится в Подмосковье до 2027 года

Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел в Сергиево-Посадском городском округе выездное расширенное заседание на тему «Реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов в Московской области». Так, в 2025–2027 годах будет проведено устройство 29 плоскостных спортивных сооружений, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В рамках поручения председателя Игоря Брынцалова, депутатский корпус продолжает контролировать реализацию государственных программ, уделяя особое внимание социальным объектам, в том числе объектам спорта. В текущем году в госпрограмме по устройству плоскостных спортивных сооружений запланировано 16 объектов, а на следующие два года — еще 27», — сказала председатель комитета Линара Самединова.

Перед заседанием делегация посетила три спортивных учреждения. Два — футбольное поле в микрорайоне ферма и спортивный комплекс «Старт» в Краснозаводске — вошли в этом году в госпрограмму «Спорт Подмосковья». На первом объекте устройство поля будет завершено в ближайшее время, в октябре. Здесь полностью приведена в порядок территория, установлены новая парадная лестница и подъездная дорога, а также освещение по всему периметру. В настоящий момент ведется устройство пешеходных троп и работы по благоустройству. На «Старте» установку универсальной спортивной площадки завершили в июне, она уже пользуется большой популярностью среди юных спортсменов и в целом всех жителей небольшого городка.

Следующий объект, осмотренный в рамках объезда, — плавательный бассейн «Чайка» в городе Пересвет. Капитальный ремонт спортивного сооружения ведется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». На сегодняшний день выполняются фасадные работы, внутренняя отделка, прокладка инженерных коммуникаций, устройство чаши бассейна.

«Сегодня посетили объекты в небольших поселениях Сергиево-Посадского округа, что подчеркивает важность равномерного распределения ресурсов между центральными и удаленными территориями. Благодаря областным и федеральным программам, современные спортивные сооружения создаются и в отдаленных поселениях, в небольших городах. Жители небольших территорий это особенно ценят», — отметила Самединова.

Мероприятие продолжилось заседанием Комитета в ДК «Космос». И началось с доклада Минстроя Московской области о развитии спортивной инфраструктуры в Подмосковье.

Как было озвучено, в регионе до конца 2024 года сдадут в эксплуатацию 3 новых спортивных объекта — стадион для регби в Щелково и 2 ФОКа в Бронницах и Раменском. Еще одно учреждение — ФОК в Можайском — уже открыто для местных жителей.

В 2025 году будут полностью обновлены еще 3 сооружения — спортшкола в Клину, стадион «Спартак» в Луховицах и спорткомплекс «Старт» в Реутове, и построен ФОК с бассейном в Лобне.

«На сегодняшний день все контракты по данным объекта 2025 года заключены. По трем из них получены положительные заключения на экспертизах, приступили к производству работ», — добавил начальник управления капитального строительства министерства строительного комплекса Московской области Виталий Ирьян.

Про программу капремонта спортивных сооружений в Подмосковье рассказал заместитель гендиректора Дирекции заказчика капитального строительства Александр Лукьянов. По его словам, на этот год в нее вошли 9 объектов, на одном из которых работы завершены. Уже сдан стадион «Старт» в Богородском. До конца года работы по ремонту будут завершены на бассейне «Бриз» в Дмитровском, стадионе «Авангард» в Коломне, стадионе «Чайка» в Королеве, спорткомплексе «Орион» в Балашихе, спорткорпусе в Ступино, стадионе «Гидросталь» в Чехове и спорткомбинате «Строитель» в Наро-Фоминском. Сроки сдачи бассейна «Чайка» в Сергиево-Посадском могут быть сдвинуты.

Еще 8 объектов, он продолжил, будут капитально отремонтированы в 2025-м: спортшкола «Электросталь» в Электростали, спорткомплекс «Шаховской ДОК» в Шаховской, стадион СК «Мещера» в Егорьевске, стадион «Торпедо» в Орехово-Зуевском, стадион «Строитель» в Клину, спортшкола олимпийского резерва в Люберцах, стадион «Полет» в Лыткарино и стадион «Металлург» в Ступино.

«Итого, в ближайшие три года планируется в части капитального ремонта выполнить порядка 40 объектов», — подытожил выступающий.

Далее участники мероприятия перешли к заслушиванию доклада о реализации мероприятий госпрограммы «Спорт Подмосковья» в части создания плоскостных спортивных сооружений. В 2024 году в регионе уже открылись 7 объектов: 2 стадиона, 2 хоккейные площадки, 2 спортплощадки и 1 воркаут. Еще 9 — 8 стадионов и 1 хоккейная площадка — будут сданы до конца года. В 2025–2027 годах будет проведено устройство еще 29 площадок.

«С региональным министерством экономики и финансов на 2025 год согласовано устройство 12 площадок, на 2026 год — 15 площадок. В целом в год мы делаем по 8 мини-стадионов, по 2 хоккейные площадки. В следующем году по поручению губернатора Андрея Воробьева попробуем сделать новый вид площадки — теннисный корт», — отметил начальник управления по развитию спортивной инфраструктуры министерства физической культуры и спорта Московской области Денис Гурахтин.

Мероприятие завершилось обменом мнений. Все озвученные в рамках заседания предложения, по словам Линара Самединова, будут проработаны комитетом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.