Около 1,9 млрд рублей выделят на организацию летнего отдыха детей в Подмосковье

В Московской области готовятся к летней оздоровительной кампании — профильными министерствами и ведомствами усилен контроль за подготовкой всех организаций отдыха детей и их оздоровления на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям антитеррористической и противопожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, уже сегодня проводятся противоклещевые обработки территорий, укомплектовывается штатный состав — все специалисты должны пройти курсы по подготовке организаторов в сфере детского отдыха и иметь соответствующий опыт работы.

«Всего в Подмосковье в 2025 году планируют работать 124 организации отдыха детей и их оздоровления — 119 загородных и 5 палаточных лагерей. Также в летний период приступят к работе 977 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений и 6 детских лагерей труда и отдыха», — сказал спикер регионального парламента.

Он добавил, что в регионе проживает свыше 966 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет — из них различными формами отдыха планируется охватить более 63%.

«То есть мы планируем, что более 613,6 тысячи детей отдохнут в лагерях этим летом. В рамках госпрограммы «Социальная защита населения Московской области» на эти цели предусмотрено финансирование — 1,9 млрд рублей. За счет средств регионального бюджета для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, закуплены путевки в лагеря Краснодарского края — более 4 тысяч штук на сумму свыше 320 млн. рублей. Кроме этого, из бюджета региона выделяется финансирование на обеспечение бесплатными путевками в санаторно-курортные организации детей-инвалидов, а также бесплатным проездом к месту их нахождения и обратно — 384 млн. рублей и субсидия городским округам на организацию отдыха детей в каникулярное время — в этом году она составляет 429 млн. рублей», — рассказал Брынцалов.

По словам председателя Мособлдумы, в Подмосковье предусмотрен бесплатный отдых для детей участников спецоперации, а также прибывших из Курской области, Луганской и Донецкой народных республик.

«Безусловно, очень важно в летний период организовать досуг детям наших Героев и тех ребят, кто из-за боевых действий был вынужден покинуть свои дома и сейчас временно проживает здесь, в Московской области. Так, в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске в летний период отдохнут 3 тысячи детей из семей участников СВО. В лагере «Лесная поляна» в Ступино запланирован заезд 480 детей из Курской области. А для 400 ребят из ЛДНР будет организован отдых в лагерях Краснодарского края», — привел данные Игорь Брынцалов.

Кому положены льготы

В Московской области поехать в лагерь бесплатно могут:

дети с хроническими заболеваниями, находящиеся в общеобразовательных организациях с наличием интерната, стационарных учреждениях социального обслуживания, а также социально-реабилитационных центрах и приютах для несовершеннолетних;

дети-инвалиды;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также воспитывающиеся в госучреждениях Московской области, муниципальных и негосударственных организациях в Подмосковье;

иные категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подать заявление на получение бесплатной путевки в детский лагерь можно на региональном портале госуслуг.

Заявление может подать один из родителей, законный представитель. Нужны будут следующие документы:

удостоверяющий личность документ заявителя (родителя, опекуна);

свидетельство о рождении ребенка и паспорт ребенка (если ему больше 14 лет);

документы с подтверждением льготной категории ребенка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.