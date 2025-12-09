Около 14 тыс человек заключили контракт в Балашихе на службу с начала года

Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе открыл свои двери в апреле 2023 года. С того момента свыше 50 тысяч человек из Подмосковья и различных регионов России обратились сюда для заключения контракта. Как рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, пункт отбора по праву считается одним из лучших в стране, опыт которого перенимают в других субъектах страны. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Депутаты Московской областной думы, члены фракции «Единая Россия» регулярно посещают пункт отбора, общаются с сотрудниками, которых тут более 50 человек. Узнают, в чем нуждается пункт отбора, и помогают. Также обсуждают, как сделать его еще более эффективным. Например, осенью сюда привезли специальный манекен для отработки тактической медицины. Это позволяет будущим участникам СВО отработать приемы, которые смогут помочь на поле боя спасти товарищей и сохранить жизнь себе», — рассказал Игорь Брынцалов.

Парламентарий также отметил, что здесь будущие бойцы получают полноценную помощь в решении всех необходимых вопросов. В их числе — общение с юристами, прохождение медкомиссии, бесплатное проживание на территории пункта отбора, трехразовое питание, азы военной подготовки.

«Здесь добровольцам помогают адаптироваться профессионалы своего дела: опытные инструкторы и ветераны боевых действий. В итоге парни получают подготовку на высоком уровне. О комфортном обучении и пребывании на территории пункта отбора говорят и сами добровольцы, с которыми мы также общаемся. Только с начала этого года здесь заключили контракт порядка 14 тысяч человек, а с начала работы пункта уже более 40 тысяч человек. Еще более 130 человек прошли обучение на оператора БПЛА. Сюда приезжают заключить контракт ребята не только из нашего региона, но и других субъектов РФ», — рассказал спикер регионального парламента.

В целом в Московской области уделяется особое внимание участникам СВО и их семьям, в том числе в части предоставления мер поддержки — таких в регионе более 30. Московская областная дума также ведет работу по законотворческой деятельности в отношении участников СВО и их семей.

«В ноябре по просьбам наших героев, которые приходили и в приемные «Единой России», и на личные встречи с депутатами, мы продлили действие льготы на транспортный налог для участников СВО до конца 2026 года. Мы видим, что данная мера поддержки действительно востребована, ей воспользовались уже более 3,6 тысячи участников СВО. Также, участники СВО смогут рассчитывать на освобождение от уплаты налогов за 2026 год за автомобили до 250 л/с. Будем и дальше совершенствовать меры поддержки для наших бойцов», — сказал Игорь Брынцалов.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.