На реализацию «Социальной ипотеки» в Подмосковье выделят 1 млрд рублей в 2026 г

С 2016 года в Московской области реализуется программа «Социальная ипотека». Она рассчитана на врачей, учителей, молодых ученых, уникальных специалистов. Как подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, на ее реализацию в 2026 году в бюджете Московской области планируется предусмотреть более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Программа позволяет закрепить в регионе квалифицированных специалистов, обеспечивает равный доступ к жилью и повышает престиж работы в социальной сфере. Это правильная инвестиция, которая уже показывает реальные результаты. В рамках подпрограммы «Социальная ипотека» в будущем году планируется улучшение жилищных условий 219 востребованных специалистов. Это 81 медик, 73 учителя, 60 ученых и специалистов ОПК, а также 5 спортивных тренеров», — отметил Игорь Брынцалов.

По программе участники получают от региона субсидию 50% от стоимости жилья при оформлении первоначального взноса, в течение 10 лет ежемесячно компенсируют сумму основного долга по кредиту, при этом выплачивая только проценты по ипотеке.

«В 2025 году на оплату первоначального взноса предусмотрено свыше 1,3 миллиарда рублей. Планируется, что количество участников программы составит 296 человек, из них к настоящему времени уже более 250 улучшили свои жилищные условия», — добавил Игорь Брынцалов.

Спикер регионального парламента напомнил, что процесс подачи заявок на оформление льготной ипотеки упрощен. Специалисты, которые работают в Подмосковье и соответствуют критериям программы, получили возможность стать ее участниками онлайн — услуга доступна на региональном портале госуслуг. Там же можно ознакомиться с полным списком специальностей и условиями получения соципотеки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.