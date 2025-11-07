На реализацию госпрограммы «Образование Подмосковья» запланировано 215 млрд руб

В проекте бюджета Московской области на 2026 год на финансирование госпрограммы «Образование» запланировано порядка 215 миллиардов рублей, что, как подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, на 12 миллиардов больше, чем в 2025-м. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Сфера образования — одна из основных статей затрат бюджета. Наша цель — обеспечить качественным и доступным образованием наших детей. Достичь ее мы можем, создавая современную учебную среду и, конечно, поддерживая наших педагогов. Бюджет госпрограммы предусматривает финансирование для решения этих задач. Так, всевозможные меры поддержки для наших педагогов, а также поощрение в виде грантов лучших школ — это основа подпрограммы «Общее образование». На нее предусмотрены расходы в 2026 году в размере около 194 миллиардов рублей», — отметил Игорь Брынцалов.

Так, добавил, спикер регионального парламента, ежегодно предусматриваются средства на различные выплаты. На аренду жилья в 2025 году такую уже получили порядка 6,5 тысячи педагогов, «подъемные» молодым специалистам в размере 150 тысяч рублей — более 1,3 тысячи человек, доплату к заработной плате молодого специалиста — свыше 4 тысяч учителей.

«Еще подпрограмма предусматривает средства на выплату грантов школам, которые демонстрируют высокие достижения работы. Это порядка 600 миллионов рублей ежегодно. А также организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов — в 2026 году на эти цели планируется более 8,5 млрд рублей», — рассказал парламентарий.

Подпрограмма «Профессиональное образование», по словам Игоря Брынцалова, предусматривает поддержку студентов, обучающихся в учреждениях СПО и высшего образования, педагогов, работающих в этих организациях, а также образовательно-производственных кластеров и проекта «Профессионалитет».

«На стипендиальное обеспечение обучающихся СПО и ВУЗов в 2026 году планируется направить более 800 миллионов рублей, на стипендию Губернатора — свыше 400 миллионов. На реализацию проекта «Профессионалитет» запланировано порядка 2,3 миллиарда рублей. Средства предусмотрены на проведение капитального ремонта учебных корпусов образовательных организаций, а также оборудование мастерских и лабораторий. Так, в 2026 году планируется создать еще один кластер на базе Межрегионального центра компетенций — Техникума имени С. П. Королева по направлению «Индустрия робототехники». Всего на сегодняшний день проект „Профессионалитет“ запущен в 36 колледжах, функционируют 17 кластеров», — привел данные Игорь Брынцалов

Кроме того, он добавил, порядка 11,5 миллиона рублей запланировано на награждение победителей и призеров Московского областного чемпионата «Абилимпикс» для людей с ОВЗ.

«Это международное движение. В Подмосковье оно активно развивается с 2015 года. За это время количество компетенций увеличилось с 10 до 96, число заявок — с 50 до более чем 1,6 тысячи. В регионе действует 34 конкурсные площадки, многие из которых организованы при поддержке работодателей и партнеров чемпионата. В этом году победителям и призерам, а также их наставникам национальных чемпионатов устанавливается премия: 200 тысяч рублей за первое место, 150 тысяч — за второе, 100 — за третье. Запланированное количество получателей — 80 человек», — отметил в завершении председатель Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.