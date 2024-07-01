На предоставление предприятиям Подмосковья субсидий предусмотрено 650 млн рублей

С 1 июля в Московской области стартует конкурсный отбор субсидии на модернизацию и лизинг оборудования, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Предприниматели Подмосковья могут возместить затраты на покупку оборудования и лизинг. На эти цели выделено 650 млн рублей. Это серьезная поддержка, учитывая, что именно оснащение предприятия оборудованием является одним из самых затратных этапов инвестпроектов», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Регион преодолел негативное влияние санкций благодаря выстроенной стратегии по привлечению инвестиций. Для инвесторов создана целая комплексная система поддержки, которая приносит результаты. Бизнес приходит в регион, строит новые производства, что сказывается на росте всех экономических показателей.

«Все наши затраты на предоставление мер поддержки бизнесу не только окупаются, но и положительно сказываются на росте показателей бюджета, и, как следствие, позволяет региону выполнять все социальные обязательства перед гражданами и развивать социальную инфраструктуру в дальнейшем», — добавил Игорь Брынцалов.

Субсидия «Модернизация»

Возмещению подлежит 50% от стоимости оборудования или от первоначального взноса по договору лизинга, но не более 5 млн рублей.

Компенсируется только новое оборудование.

Сроки отбора — с 1 по 31 июля 2024 года.

Требования к заявителю: является субъектом МСП; зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Московской области; осуществляет деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) по видам деятельности в соответствии с разделами «A», «B», «C», «D», «E», «F», «H», «I», «J», «P», «Q», «R», классами 71, 75, 95, 96 ОКВЭД; не осуществляет деятельность в разделе производство и (или) реализация подакцизных товаров, а также добыча и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; достиг значения результатов предоставления субсидии, установленных ранее заключенными соглашениями о предоставлении субсидии по аналогичному мероприятию; зарегистрирован на ЦП МСП и подал через ЦП МСП заявку на расширенную оценку количественных и качественных показателей деятельности субъекта МСП; не находится в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства; налоговая задолженность не более 3 000 рублей; затраты произведены не ранее 1 июля 2023 года; приобретенное оборудование не находилось ранее в эксплуатации; срок изготовления приобретенного оборудования не превышает 5 лет; приобретенное оборудование не предназначено для ведения деятельности в соответствии с разделом «G» ОКВЭД.

Подать заявку можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.