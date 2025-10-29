На платформе «Волонтеры Подмосковья» зарегистрировано более 60 тыс участников

29 октября в Московской области отмечается День волонтера. Праздничную дату Мособлдума установила в 2017 году. Как отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, «на сегодняшний день от Подмосковья на федеральной платформе Добро.РФ зарегистрировано свыше 153,5 тысячи волонтеров, на платформе «Волонтеры Подмосковья» — более 60 тысяч человек и 132 молодежные организации в сфере добровольческой деятельности». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Благородный труд наших волонтеров — воплощение милосердия, душевной щедрости и твердой гражданской ответственности. Невзирая ни на что, ежедневно они отдают свое время и силы тем, кто нуждается в помощи. Ясно и наглядно мы поняли роль волонтеров во время пандемии коронавирусной инфекции. И окончательно убедились в этом, когда началась спецоперация. В знак благодарности нашим добровольцам, мы разрабатываем для них меры поддержки: так, обеспечили их питанием, помещением во временное пользование, оплачиваем проезд. Также предоставили им возможность за счет региональных средств застраховать свою жизнь или здоровье или получить компенсацию за уже оформленную страховку. Общее количество застрахованных добровольцев на 2025 год составило 1 124 человека», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Парламентарий добавил, что в Московской области работают 87 пунктов сбора гуманитарной помощи в рамках проекта «Доброе дело» и 57 штабов общероссийского движения #МЫВМЕСТЕ.

«Всего от неравнодушных жителей и организаций Московской области, начиная с 2022 года, было отправлено свыше 8,4 тысячи тонн товаров для жителей новых территорий, участников специальной военной операции и их семей. За 2025 год — порядка 900 тонн», — привел данные парламентарий.

Игорь Брынцалов выделил самые значимые мероприятиями за текущий год, которые позволили вовлечь еще больше жителей Московской области в добровольческую деятельность:

Более 200 человек из Московской области в качестве добровольцев отправились в Анапу с начала года для устранения последствий разлива нефтепродуктов.

Более 3 800 волонтеров Подмосковья были привлечены к работе регионального добровольческого штаба в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Порядка 6 000 добровольцев были вовлечены в организацию более чем 200 мероприятий на территории Московской области в рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту».

Порядка 120 волонтеров были привлечены к сопровождению культурно-образовательного проекта «Поезд Победы».

Порядка 2 500 волонтеров подали заявки на участие в добровольческом корпусе Международного музыкального конкурса «Интервидение'25».

Более 3 000 волонтеров Подмосковья приняли участие в фестивале «Волонтеры Подмосковья», прошедшем 13 июля в Красногорске.

Более 1 330 волонтеров приняли участие в серии акций по помощи приютам.

В День волонтера Подмосковья спикер регионального парламента поздравил всех причастных: «Желаю вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и новых успехов в этом благом деле. Пусть ваша доброта возвращается к вам, а окружающие всегда ценят и поддерживают ваши начинания. Искренне благодарю вас за бесценный вклад в развитие нашего региона!».

Кто может стать волонтером:

Совершеннолетние граждане — могут участвовать без ограничений;

Подростки 14-18 лет — требуется согласие родителей;

Дети до 14 лет — только в сопровождении родителей или опекунов.

Способы регистрации

Федеральная платформа «Добро.РФ»:

Регистрация на сайте;

Выбор направления деятельности;

Подача заявки на участие.

Единый портал государственных и муниципальных услуг:

Авторизация на сайте;

Переход в раздел «Навигатор возможностей»;

Выбор вкладки «Волонтерство»;

Получение списка доступных мероприятий.

Платформа «Волонтеры Подмосковья» (ГИС МО «Единая система взаимодействия с добровольцами (волонтерами) Московской области»):

Регистрация на портале:

Заполнение анкеты с контактными данными;

Указание свободных дней;

Выбор интересующих мероприятий.

Меры поддержки волонтеров:

обеспечение питанием;

обеспечение форменной и спецодеждой, оборудованием, средствами индивидуальной защиты;

обеспечение помещением во временное пользование;

оплата проезда до места назначения и обратно;

оплата услуг связи;

уплата страховых взносов на добровольное медицинское страхование, либо на страхование жизни и здоровья;

оплата расходов на оказание медицинских услуг;

оплата расходов на обучение по дополнительным образовательным программам, основным программам профессионального обучения, если такое обучение является обязательным условием выполнения волонтером определенных видов добровольческой деятельности;

страхование жизни или здоровья добровольца или возмещение понесенных им расходов на страхование своих жизни или здоровья.

Помимо того, в Подмосковье для волонтеров учреждены награды:

Благодарность Мособлдумы «За добровольческую (волонтерскую) деятельность»;

Грамота и нагрудный знак Министерства информации и молодежной политики Московской области «За развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области»;

Премия Губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело».

Также в Московской области в качестве мер поощрения для добровольцев установлены:

субсидии НКО, осуществляющим деятельность на развитие гражданского общества;

поощрение самых активных волонтеров билетами на культурно-массовые мероприятия, проводимые в регионе;

вручение атрибутики и сувенирной продукции регионального движения «Волонтеры Подмосковья»;

предоставление стажировок в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.