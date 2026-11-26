Мособлдума приняла поправки, позволяющие участникам специальной военной операции пользоваться государственной землей после истечения срока договора во время участия в СВО.

Депутаты приняли изменения на 5-м заседании. Ранее такую меру закрепило федеральное законодательство, теперь соответствующие нормы действуют и на уровне региона.

Если срок аренды или безвозмездного пользования государственным либо муниципальным участком истек во время участия гражданина в СВО, договор возобновляется на неопределенный срок. Участник продолжает пользоваться той же землей по прежнему договору.

Для возобновления договора нужно передать документы об участии в СВО органу власти или местного самоуправления, предоставившему участок. Это может сделать сам участник, его представитель, член семьи или близкий родственник.

После возобновления договора на неопределенный срок участник вправе заключить новый договор аренды или безвозмездного пользования той же землей. Его условия должны соответствовать возобновленному договору. Заявление необходимо подать в течение года со дня окончания участия в СВО.

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