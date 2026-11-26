Предприниматели смогут без торгов арендовать областное имущество под баки для текстиля, стекла и другого вторсырья. Закон приняла Мособлдума на 5-м заседании.

Ранее такая аренда была доступна только для установки фандоматов — экопунктов. Новый закон расширил возможности в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие».

В Подмосковье работают более 4 тысяч баков для текстиля и почти 700 фандоматов. Свыше трех тысяч объектов появились благодаря праву индивидуальных предпринимателей и организаций бесплатно размещать пункты сбора вторсырья на муниципальной земле.

Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин сообщил, что летний мониторинг выявил нехватку инфраструктуры. Ежемесячно бизнес подает около 120 заявок на размещение баков.

«Теперь мы сможем эти заявки удовлетворить», — отметил Шапкин.

Владельцы емкостей смогут арендовать областные объекты без конкурсов и аукционов. Арендаторы обязаны содержать и сохранять имущество, соблюдать пожарные и санитарные нормы, при необходимости за свой счет проводить реконструкцию или модернизацию.

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