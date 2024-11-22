Мособлдума разработала законопроект о поддержке студенческих отрядов

В Государственном Кремлевском дворце прошло торжественное открытие Всероссийского слета студенческих отрядов. Мероприятие объединило более 12,5 тыс. участников и ветеранов студенческих отрядов разных поколений из 89 субъектов Российской Федерации и дружественных стран, а также работодателей и партнеров РСО. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Участие в открытии слета приняла председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

«Президент страны неоднократно уделял особое внимание деятельности студенческих отрядов. По его словам, бойцы студотрядов вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие страны, в решение ключевых общенациональных задач. Также в соответствии с указом Президента 17 февраля установлен и ежегодно отмечается день российских студенческих отрядов», — отметила Самединова.

В этом году отмечается не только 65-летний юбилей движения, но и 20-летие с момента учреждения организации «Российские студенческие отряды. В честь этих событий по всей стране проводятся сотни мероприятий.

В связи с этим на федеральном уровне был создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к праздничным датам, под председательством зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

Самединова отметила, что движение имеет большую популярность среди молодежи Подмосковья, с каждым годом к нему присоединяется всё больше ребят.

«В Московской области студенческие отряды объединяют более 5,5 тысячи человек. Ребята работают, например, в детских лагерях, в составе сервисных отрядов в домах отдыха, на пищевых, обрабатывающих производствах региона, а также в составе строительных отрядов», — сказала председатель комитета.

По ее словам, в Мособлдуме сейчас ведется работа над законопроектом, который направлен на развитие деятельности студенческих отрядов и создание правовой основы для их господдержки. Планируется, что в проекте закона будут прописаны формы поддержки, а также предлагается создание совета по взаимодействию со студенческими отрядами. Подобные законы о развитии деятельности студенческих отрядов сегодня уже приняты более чем в 20 регионах.

В законопроекте, в частности, предложено предусмотреть субсидии для образовательных организаций, обучающих членов студенческих отрядов. Рассматривается возможность предоставления субсидий медицинским организациям, в которых бойцы студотрядов проходят медосмотры. Кроме этого, рассматривается возможность предоставления членам РСО льготы по проезду на ж/д транспорте пригородного сообщения.

В настоящее время работа над документом продолжается. Законопроект находится на рассмотрении у губернатора Московской области.

Церемонии закрытия слета состоится на ВТБ Арене в Москве 24 ноября. В этот день будут подведены итоги конкурсов, а также объявлено лучшее региональное отделение студенческих отрядов в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.