Мособлдума разработает законопроект об ответственности за прерывание беременности

В Мособлдуме прошел круглый стол, в ходе которого обсудили вопросы демографической политики и социальной поддержки семей. Мероприятие состоялось по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова , сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Подмосковье сегодня — лидер в Центральном федеральном округе по показателю рождаемости, который в 2024 году составил 8,3 на 1 000 населения. Это второе место в ЦФО и 27-е место в целом по Российской Федерации», — подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«При этом мы не можем не затронуть актуальную составляющую работы по росту рождаемости — сокращение числа искусственных прерываний беременности, или абортов. Комитет изучил практику регионов Российской Федерации. На сегодня 19 субъектов страны ввели запрет на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. На основании этого нами разработан проект закона Московской области о недопустимости склонения женщин к искусственному прерыванию беременности на территории региона и о внесении изменений в кодекс Московской области об административных правонарушениях», — подчеркнул Голубев.

«Мы считаем, что наш закон не только вобрал опыт других субъектов, но также доработан с учетом глубоко изученной практики его применения в других регионах, что сделает его более эффективным. Проект закона предварительно согласован с Министерством здравоохранения Московской области. Хочу особо отметить, что в период работы над проектом закона мы получили моральную поддержку от Святейшего Патриарха Кирилла, который призвал регионы активнее принимать законы, направленные на сохранение жизни ребенка».

Андрей Голубев подчеркнул, что работа над законопроектом будет вестись в течение ближайшего месяца.

Председатель комитета рассказал, что в регионе 51 медицинская организация имеет лицензию на проведение медицинских абортов.

«Во всех случаях медицинская помощь пациентам в государственных учреждениях здравоохранения Московской области оказывается бесплатно в рамках программы ОМС, что также касается частных учреждений, работающих по этой программе. При этом в государственной системе здравоохранения Московской области активно ведётся профилактика медицинских абортов по желанию женщины. Выполняются все рекомендации министерства здравоохранения Российской Федерации, и есть очень позитивная динамика: число прерываний беременности за последние семь лет в государственных медицинских организациях снизилось почти в два раза по сравнению с 2017 годом, а число медицинских абортов по желанию женщины сократилось в 4,5 раза», — сказал Голубев.

При этом помимо государственных медицинских организаций, лицензии на аборты имеют 222 частные медицинские организации, расположенные на территории Московской области. Часть из них финансируется по ОМС.

При этом, как рассказал парламентарий, если в государственных учреждениях аборты проводятся в условиях, предусматривающих возможность оказания реанимационной помощи, то в 96,4% случаев в частных медицинских организаций искусственное прерывание беременности проводится без возможности оказания реанимационной помощи.

В связи с тем, что частные медицинские организации, работающие вне системы ОМС, не представляют отчёты о своей деятельности в Министерство здравоохранения региона, провести оценку соблюдения клинических рекомендаций и проведения обязательных профилактических мер по предотвращению абортов затруднительно.

«Поэтому комитетом подготовлен проект обращения к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с предложением, усовершенствовать процессы, связанные с лицензированием медицинских организаций, в том числе частной системы здравоохранения. Мы предлагаем плавно, не посягая на святое право женщины на выбор, предложить регулятору механизм постепенного перехода услуг искусственного прерывания беременности в государственные учреждения здравоохранения, которые нацелены, в первую очередь, на сбережение здоровья матери и ребенка». Предложено включить в перечень работ (услуг), составляющих меддеятельность, новый вид работ (услуг): «Акушерство и гинекология (за исключением искусственного прерывания беременности)».

Как отметила советник губернатора Московской области Елена Серова, «если в государственных учреждениях число абортов значительно снижается, то в частных клиниках, наоборот, растет. Во многих частных клиниках не учитывается нравственная составляющая. Если в государственных медицинских учреждениях все нацелено на сохранение новой жизни, то в частных клиниках не соблюдаются обязательные меры, такие как «неделя тишины», бесплатная консультация психолога или предоставление информации о мерах социальной поддержки».

Елена Серова поддержала предложение Мособлдумы и добавила, что «мы должны делать все возможное для повышения уровня социальной поддержки мамы и ребенка, чтобы мама могла достойно растить и воспитывать ребенка, даже если она одна в семье, или чтобы семья могла поднять и поставить ребенка на ноги. Московская область делает все, чтобы такие меры принимались и воплощались в жизнь».

Начальник управления организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Московской области Елена Ляккер подчеркнула, что важная составляющая работы, которая проводится в Подмосковье в части повышения рождаемости — борьба с абортами.

«В Московской области уже давно работают кабинеты медико-социальной помощи, которые ведут женщину, как в медицинском, так и в социальном аспекте. Неделя тишины работает эффективно, и мы видим, что в 2024 году количество женщин, отказавшихся от прерывания беременности после консультации, растет», — сказала Ляккер.

«Есть медицинские показания для прерывания беременности, и такие случаи решаются комиссионно, на уровне учреждений третьего уровня. Сейчас у нас появляется множество технологий, включая телемедицинские технологии, для ведения таких случаев. Мы разрабатываем методы для рождения детей с кардиопатологией, которых сразу после рождения отправляем в кардиохирургические отделения, например, в больницу имени Рошаля», — рассказала Елена Ляккер.

Предложения и мнения, озвученные в ходе круглого стола

В рамках обсуждения участники могли озвучить свои предложения.

Исполнительный директор Автономной некоммерческой организации «Институт демографической политики имени Д. И. Менделеева» Иван Ефимов отметил, что «работа занимает основную часть жизни взрослого человека, особенно в репродуктивном возрасте. От того, насколько среда в организации просемейная, то есть, направлена не только на поддержку сотрудника, но и его семьи, зависит очень многое. Многие аборты совершаются, когда женщина приходит к работодателю, и ей говорят: «Либо карьера, либо ребенок». Также много абортов совершается в случае третьего или четвертого ребенка, когда семья осознанно идет на этот шаг, понимая, что не справится. Но если работодатель поддерживает многодетные семьи, то вероятность абортов снижается».

«Есть компании, которые платят 1 миллион рублей при рождении третьего и последующих детей. Мы встречаемся с руководством этих компаний, и они говорят, что такая политика эффективна. Это не только социальная ответственность, но и вклад в национальную безопасность и демографию. Сотрудники выбирают компании, где заботятся не только о них, но и об их семьях. Еще одна мера — дополнительная неделя отпуска для многодетных сотрудников. Это подчеркивает ценность многодетных семей в организации», — подчеркнул Иван Ефимов.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства отец Федор отметил, что в части предоставления мер поддержки семьям многие регионы сегодня отказываются от критериев нуждаемости.

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно призывал законодателей принять меры для перевода абортов под государственный контроль, исключив их из частных клиник. Конечно, это возможно только на федеральном уровне. Однако в некоторых регионах России уже есть успешные примеры добровольного перехода. Например, в Крыму представители частного бизнеса и администрации договорились о маршрутизации женщин в государственные клиники. Результат впечатляет: количество сохраненных беременностей увеличилось в несколько раз. Мы очень хотели бы, чтобы подобные меры были внедрены и в Московской области», — рассказал отец Федор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.