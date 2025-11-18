Мособлдума рассмотрит поправки о лимите продажи алкоголя в МКД во дворах

Мособлдума планирует в ходе заседания, которое пройдет 20 ноября, рассмотреть проект закона об ограничении времени продажи алкоголя в общепите в МКД во дворах до двух часов в день. Документ уже прошел первое чтение в июне, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пояснил, законопроектом предлагается установить, что продажа алкоголя в общепите, вход в который расположен во двор МКД, будет разрешена с 13 до 15 дня, в остальное время реализация спиртного будет запрещена. В случае принятия, изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

«Данная инициатива является продолжением выстроенной нами стратегии по ограничению реализации алкоголя. Продажа спиртного во дворах вызывает массу беспокойства у наших жителей, о чем они неоднократно сообщали депутатам фракции «Единая Россия» в ходе приемов. Поэтому считаем, что здесь не обойтись ограничениями только в торговых точках. Это еще один инструмент для борьбы с так называемыми псевдокафе, которые торгуют алкоголем в ночное время в обход закона и являются очагами правонарушений, мусора, шума. Наши дворы, где гуляют и играют наши дети, должны быть местом спокойствия и безопасности», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Спикер парламента напомнил, что с 1 сентября в Подмосковье запрещено продавать алкоголь во дворах жилых домов. После 1 сентября получить лицензию на розничную продажу алкоголя могут только те магазины, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров к краю дороги. При этом торговые точки могут доработать до конца действия лицензии.

«С 1 сентября после вступления в силу новых требований прекратили реализацию слабоалкогольной продукции более 1200 магазинов. Кроме того, более 1300 точек прекратят продажу алкоголя по мере завершения срока действия лицензий», — отметил Игорь Брынцалов.

Кроме этого, с 1 сентября в общепите в МКД с 23.00 часов ночи до 08.00 утра запрещено продавать спиртное в кафе, барах и прочих объектах общепита в МКД, исключение сделано только для ресторанов.

«Принимаемые нами меры не затронут добросовестных предпринимателей. Наша задача — убрать алкоголь из наших дворов. Те представители бизнеса, которые учитывают интересы наших жителей, смогут продолжать работу, например, реализовывая продукты питания», — добавил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 8:00», — сказал Воробьев.