Мособлдума проводит онлайн-конкурс, посвященный Дню воинской доблести

С 6 по 13 мая 2025 года Московская областная дума проводит в социальных сетях онлайн-конкурс, посвященный Дню воинской доблести Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Проведение конкурса направлено на повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи, а также на сохранение памяти о ключевых событиях Великой Отечественной войны, таких как битва под Москвой 1941–1942 годов.

Условия участия:

Подписаться на официальные группы Мособлдумы в одной из соцсетей:

ВКонтакте;

Одноклассники;

Телеграм.

Ответить правильно на 5 открытых вопросов о битве под Москвой в комментариях к конкурсной публикации.

Участвовать можно с 12:00 6 мая до 23:59 12 мая (по московскому времени).

Победители будут выбраны случайным образом с помощью генератора случайных чисел. Итоги конкурса будут подведены 13 мая.

Победители получат сувенирную продукцию с символикой Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.