Мособлдума провела круглый стол по развитию местных сообществ в Подмосковье

Комитет Мособлдумы по местному самоуправлению организовал круглый стол по обмену опытом развития местных сообществ с участием представителей Подмосковья и регионов России 2 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по местному самоуправлению провел круглый стол на тему развития местных сообществ с участием представителей Общественной палаты, Совета муниципальных образований и Ассоциации старост Подмосковья. К мероприятию по видеосвязи присоединились коллеги из Владимирской, Иркутской, Ярославской и Кемеровской областей.

В рамках круглого стола исполнительный директор Ассоциации «Общероссийская Ассамблея развития территорий и общественного самоуправления» Захарий Юдин рассказал о новом федеральном законе, который уточнил деятельность органов ТОС и старост, а также о поддержке местных сообществ на законодательном уровне. Он отметил, что теперь старост можно избирать не только по месту жительства, но и по месту собственности, а в стране насчитывается около 42 тысяч ТОСов и более 33 тысяч старост.

Председатель профильного комитета Мособлдумы Владимир Барсуков сообщил, что в Подмосковье действует 56 муниципальных образований, более 3 тысяч старост и 171 ТОС. В регионе учреждены День сельского старосты, почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления», а также внесены изменения в региональный закон о старостах.

В ходе встречи были представлены успешные практики, такие как создание ремесленной слободы и организация фестивалей в Дмитровском округе, а также помощь военнослужащим в Балашихе. Николай Ханин, исполнительный директор Ассоциации «Совета муниципальных образований», рассказал о проекте «Выездная администрация» и мерах поддержки старост, включая компенсацию расходов и оплату мобильной связи.

Директор Ассоциации старост Московской области Венера Порядина сообщила о создании Школы старост, которая начнет работу в 2026 году и будет готовить лидеров сельских территорий. Иосиф Дискин из Общественной палаты отметил, что в муниципальных образованиях Подмосковья старосты активно вовлекаются в работу общественных палат.

В завершение представители регионов России поделились своими практиками, а все предложения участников будут рассмотрены комитетом Мособлдумы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.