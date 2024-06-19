Мособлдума приняла законопроект об участии в выборах старосты села без прописки

В сентябре 2023 года Мособлдума совместно с первым заместителем председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадием Паниным внесла законопроект об участии в выборах старосты села без местной прописки. На сегодняшний день такой закон принят. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Теперь, в сходе по вопросам выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта или досрочного прекращения его полномочий смогут принимать участие граждане старше 18 лет, имеющие в собственности жилое помещение в этом населенном пункте. При этом иметь там регистрацию теперь не обязательно.

«Если гражданин — активный участник общественной жизни, мероприятий, проводимых в сельском населенном пункте, если он помогает решать вопросы местного значения, но у него нет тут прописки, то он просто не имеет права участвовать в выборах старосты.

Благодаря принятому сегодня Государственной думой закону у собственников без прописки будет такое право», — отметил член комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Олег Жолобов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.