Мособлдума приняла закон о введении штрафов за нарушение правил содержания животных

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, который был разработан Мособлдумой. Законом вводится административная ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних питомцев, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В федеральном законе «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уже установлены требования к содержанию животных, в том числе домашних», — сказал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

В КоАП РФ установлена ответственность за нарушения требований по содержанию животных, но при этом нет нормы в отношении домашних животных.

«В 2021 году в Московской области была введена административная ответственность за нарушение правил выгула домашних животных. Мособлдума предлагает распространить такую практику на всю территорию страны и установить федеральным законом ответственность за несоблюдение требований к содержанию именно домашних животных», — отметил Керселян.

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Отари Аршба отметил, что к законопроекту поступило три поправки, две к принятию. Одна носит юридико-технический характер. А вторая предусматривает, что ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных будет урегулирована действующей статьёй 8.52. Также увеличится размер штрафов — для граждан от 1 500 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических — от 15 до 30 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.